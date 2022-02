Covid : le plan de vaccination de BioNTech Covid prévoit l'envoi de conteneurs-laboratoires en Afrique

Par Jenny Hill

BBC News Marbourg, Allemagne

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Les présidents du Ghana, du Rwanda et du Sénégal étaient à Marbourg mercredi pour voir le conteneur

L'entreprise allemande à l'origine de l'un des premiers vaccins Covid a annoncé son intention de lancer la production en Afrique.

BioNTech, qui a produit le premier vaccin ARNm, a mis au point un "laboratoire dans un conteneur", qui pourrait être expédié dans plusieurs pays.

Scientifiques et ouvriers produiraient alors des dizaines de millions de doses par an, dans le but de remédier aux grandes disparités d'accès aux vaccins.

L'approvisionnement s'est amélioré, mais seulement 11 % de la population africaine est entièrement vaccinée.

Par continent, c'est le taux le plus bas du monde, et l'Organisation mondiale de la santé affirme que l'Afrique a encore du mal à étendre le déploiement.

Les présidents du Rwanda, du Ghana et du Sénégal ont manifesté leur intérêt pour le projet allemand et ont rejoint les responsables de l'OMS et de l'Union africaine sur le site de BioNTech à Marbourg pour discuter du conteneur-laboratoire - et de ses défis.

Le "BioNTainer" est une structure modulaire d'apparence plutôt fade, mais les scientifiques affirment que deux de ces conteneurs beiges à deux étages pourraient produire jusqu'à 50 millions de doses de vaccin par an.

BioNTech entend fournir gratuitement les conteneurs, les matières premières et le savoir-faire.

En contrepartie, le pays hôte fournirait le terrain et veillerait à ce que les infrastructures locales, telles que l'eau et l'électricité, soient suffisantes et fiables, et trouverait des personnes pour travailler dans le conteneur.

Le "remplissage et la finition" du produit se feraient également en Afrique.

Les vaccins produits seraient destinés à être utilisés dans le pays où ils ont été fabriqués ou exportés vers d'autres membres de l'Union africaine à un prix non lucratif.

"Ce n'est pas bon marché, nous parlons de millions", déclare Sierk Poetting, directeur de l'exploitation de BioNTech. "Nous finançons ce projet à nos propres risques. Nous l'avons développé à nos risques et périls. Notre objectif est de l'amener en Afrique."

On pense que les premiers vaccins pourraient être produits en 2024, probablement au Rwanda, au Sénégal ou en Afrique du Sud.

Les livraisons de vaccins Covid à l'Afrique ont augmenté, mais le déploiement reste un problème. Certains États africains n'ont utilisé qu'un tiers des doses qu'ils ont reçues.

L'Union européenne a déclaré qu'elle contribuerait à financer des programmes de formation du personnel médical afin de faire passer son message de "vaccins à vaccination".

Légende image, Un modèle a montré la taille proposée pour le conteneur

Le Dr Poetting, qui a eu l'idée de produire des conteneurs, a des ambitions plus larges. Les conteneurs pourraient être expédiés vers d'autres continents et, à terme, être utilisés pour produire d'autres vaccins ARNm, contre le paludisme, par exemple. Pour l'instant, dit-il, il est nécessaire d'apporter ces vaccins en Afrique.

"Il est devenu très clair lors de la pandémie que, s'il y a une prochaine pandémie, vous aurez à nouveau la même querelle de distribution.