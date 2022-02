Drépanocytose : "le traitement révolutionnaire par modification génétique qui m'a donné une nouvelle vie"

Les globules rouges sont normalement ronds et spongieux, mais une hémoglobine mutée peut les rendre rigides et leur faire prendre leur forme caractéristique de faucille.

Les risques de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de lésions organiques sont tous plus élevés chez les personnes atteintes de drépanocytose.

C'est pourquoi Jimi a déménagé sa famille à travers les États-Unis - du New Jersey au climat plus chaud d'Atlanta, en Géorgie.

Amanda et Jimi Olaghere ont déménagé dans le sud pour profiter du temps plus chaud

Mais il pensait que cela impliquerait trop de temps passé à l'hôpital pour l'amélioration de sa qualité de vie. Au lieu de cela, il a placé ses espoirs dans un traitement qui restait à inventer. Il a dit à sa famille : "un jour dans le futur, probablement dans 20 à 50 ans, on modifiera mon ADN et cela guérira ma drépanocytose".

Un mois plus tard, Jimi et sa femme Amanda, qui était enceinte de huit mois, se sont rendus à l'Institut de recherche Sarah Cannon à Nashville pour voir s'il était admissible.

À la fin, il était physiquement, mentalement et littéralement épuisé et devait recevoir une transfusion pour remplacer le sang prélevé. C'était la partie la plus difficile de tout le processus pour Jimi et il l'a subie quatre fois.