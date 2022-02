République centrafricaine : quatre soldats français arrêtés à Bangui

il y a 26 minutes

Les relations entre Paris et Bangui sont tendues depuis plusieurs années dans un contexte marqué par une guerre d'influence entre la France et la Russie. La France accuse les autorités centrafricaines d'être complices" d'une campagne anti-française orchestrée par Moscou sur les réseaux sociaux et certains médias. La Russie, de son côté, reproche à la France d'accuser la société paramilitaire russe Wagner de "faire main basse" sur le pouvoir et les ressources de la République centrafricaine.