Mali Magic : des milliers de manuscrits de Tombouctou passent au numérique

il y a une heure

Mais grâce au courage et au dévouement d'une ONG malienne, les précieux textes ont été sauvés.

Aujourd'hui, le combat continue pour préserver ces manuscrits, mais aussi les rendre plus accessibles.

''Un document qui n'est pas lu n'a aucune valeur. Donc, la valeur de ces manuscrits doit être la transmission de leur contenu à la génération, aux lecteurs'', nous a dit en février Mohamed Diagayeté, directeur de l'institut des Hautes Études et de Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou.

L'aboutissement d'années de numérisation

Le projet de numérisation sera dévoilé jeudi et présentera le travail effectué au cours des sept dernières années pour préserver les documents.

''C'est maintenant que nous présentons le projet au public par le biais d'un lancement en ligne, mais cela remonte en fait à 2014'', affirme Chance Coughenour, responsable de programme et archéologue numérique chez Google Arts & Culture.

L'équipe culture de Google, a été invitée par M. Haidara et d'autres, dont le ministre de la culture de l'époque au Mali.

''Ils nous ont invité à nous rendre visite, à voir les manuscrits et à apprendre l'histoire, à savoir pourquoi ils sont en danger, et à trouver un moyen d'aider à numériser et à faire connaître ces histoires étonnantes au monde entier, d'une manière unique'', déclare Chance Coughenour, responsable de programme archéologue numérique chez Google Arts & Culture.