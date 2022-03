Crise anglophone au Cameroun : les femmes sont les plus touchées par le conflit - rapport

il y a 42 minutes

Selon un rapport publié par International Crisis Group (ICG) ce mercredi 23 février, les femmes sont les plus touchées par la crise anglophone depuis le début en 2017.

L'impact le plus important sur les femmes est le déplacement a déclaré le rapport.

Victimes directes du conflit

Selon ce rapport d'ICG, les femmes et les enfants constituent 60% des personnes déplacées.

Les femmes ne peuvent plus inscrire leurs enfants à l'école ni trouver un travail décent.

''Elles souffrent des violences directes exercées par les miliciens séparatistes et par les forces de sécurité du gouvernement qui, parfois, ont été des violences sexuelles'', affirme Enrica Picco, une des rédactrices de ce rapport que BBC Afrique a pu joindre.

Le rapport révèle d'ailleurs un afflux important de travailleuses du sexe dans la ville de Douala en provenance des régions anglophones depuis que le conflit s'est intensifié en 2018. Cette situation favorise le développement de réseaux de prostitution et son lot d'abus à l'égard des adolescentes.

Selon le rapport d'ICG, ''la fermeture des marchés locaux et des établissements, des marchés locaux et des institutions de microfinance a encore érodé leurs moyens de subsistance.''

Partie prenante du conflit aussi

Selon Enrica Picco, ''certaines femmes ont pris les armes et rejoint les groupes séparatistes.''

Le rapport révèle que les femmes qui ont rejoint la révolte sont animées par la conviction politique du séparatisme. D'autres sont animées par la colère et le désir de vengeance.

D'autres jouent un rôle de soutien, notamment dans la collecte de renseignements et la logistique, et celles qui vivent à l'étranger participent à la collecte de fonds pour la cause anglophone.