Nkosana Makate : le Sud-Africain prêt à gagner des millions de dollars grâce à Vodacom

il y a 34 minutes

Mais c'est peut-être aussi parce que l'homme de 45 ans est timide et sans prétention. Il n'est pas immédiatement évident qu'il s'agit d'un homme qui était déterminé à affronter la puissance de l'entreprise et qui est maintenant salué par certains comme un héros.

Il y a deux décennies, il a proposé le concept qui est devenu le service de SMS Please Call Me (rappelez-moi) de Vodacom, qui permet aux clients d'envoyer un message gratuit à un autre utilisateur sur le même réseau en demandant à être rappelé.

"La patience, la loyauté et l'équité dans toutes mes transactions sont très importantes dans mon monde, je vis selon ces valeurs", a-t-il déclaré à la BBC.

L'un de ses cadeaux les plus précieux est une estampe de If, ​​un poème de Rudyard Kipling, que sa mère lui a offert à l'âge de 21 ans.

Ode à la résilience et à la pondération, les mots ont été le fondement de sa vie d'adulte.

C'est après tout sa femme Rebecca, sa petite amie de l'époque, qui a inspiré le concept Please Call Me.

"On m'a dit que j'étais gourmand"

"Rebecca était étudiante à l'université de Fort Hare et nous étions dans une relation à distance. Il y avait des moments où elle voulait m'appeler mais n'avait pas de temps de crédit pour appeler.

"Je me suis dit : 'Ce ne serait pas génial s'il y avait un moyen de lancer un appel même si vous n'aviez pas de crédit ?' C'est comme ça que l'idée est venue", a-t-il rayonné, revivant le moment.

Il a conclu un accord verbal avec le directeur du développement et de la gestion des produits de l'entreprise, Philip Geissler, selon lequel il obtiendrait une part des revenus générés par le produit une fois qu'il serait mis sur le marché.

Mais quelque chose a changé à un moment donné et on ne sait pas pourquoi.

"Soudain, on m'a dit que je suis cupide pour vouloir une part des bénéfices de ce que j'ai créé", a déclaré M. Makate.

Au lieu d'accepter la situation et de décider que cela ne valait pas la peine de s'attaquer à Vodacom, il est allé au tribunal en 2008.

Son équipe d'experts estime que Vodacom a réalisé au moins 4,7 milliards de dollars grâce à Please Call Me et il n'a pas vu un centime de ces bénéfices. M. Makate en a demandé 15 %.