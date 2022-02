La crise ukrainienne et l'Afrique : les effets sur le pétrole, les étudiants et le pain

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et le président sud-africain Cyril Ramaphosa assistent à la première réunion plénière du sommet Russie-Afrique au Sirius Park of Science and Art.

La guerre en Ukraine pourrait avoir un effet dévastateur sur certains États africains, menaçant leurs économies et voyant les gouvernements subir des pressions diplomatiques pour prendre parti dans l'escalade de la querelle entre la Russie et les puissances occidentales.

Comme le note un article du site d'information sud-africain Daily Maverick, la guerre dans la lointaine Europe sera "ressentie dans chaque village et ville d'Afrique du Sud et du monde".

"Avant même que les premiers missiles n'aient été tirés, cette guerre a fait des ravages : elle a détourné des milliards de dollars vers le réarmement et les a empêchés de s'attaquer à la pauvreté, aux pandémies, à l'éducation, aux inégalités et à la crise climatique naissante en cette année critique", écrit Mark Heywood.

Quelle a été la réaction de l'Afrique à la guerre ?

L'Afrique du Sud, dont l'économie est la plus industrialisée du continent, a demandé le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, estimant que le conflit devait être résolu de manière pacifique.

"Un conflit armé entraînera sans aucun doute des souffrances humaines et des destructions, dont les effets ne toucheront pas seulement l'Ukraine mais se répercuteront également dans le monde entier. Aucun pays n'est à l'abri des effets de ce conflit", indique un communiqué du gouvernement.

La position de l'Afrique du Sud est un coup dur pour la Russie, qui la considère comme un allié clé en Afrique. Les deux pays entretiennent des liens économiques étroits, puisqu'ils sont tous deux membres des Brics, un groupement regroupant les économies émergentes du monde.

L'Afrique du Sud a des investissements en Russie s'élevant à près de 80 milliards de rands sud-africains (5 milliards de dollars ; 3,7 milliards de livres sterling), tandis que les investissements russes en Afrique du Sud totalisent environ 23 milliards de rands.

Le Kenya, puissance économique de l'Afrique de l'Est et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, est allé plus loin dans sa condamnation de la Russie.

Dans un discours enthousiaste, l'ambassadeur du Kenya au Conseil de sécurité des Nations unies, Martin Kimani, a déclaré : "L'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine sont violées. La charte des Nations unies continue de se flétrir sous l'assaut incessant des puissants."

Le Ghana et le Gabon - les deux autres États africains membres du conseil de sécurité des Nations unies - ont également condamné la Russie.

Aucun pays africain ne s'est jusqu'à présent prononcé en faveur de l'intervention de la Russie, pas même le Mali et la République centrafricaine, où les forces russes aident les gouvernements à combattre les insurrections.

Légende image, Un monument à la gloire des militaires russes a été érigé dans la capitale de la RCA, Bangui, l'année dernière.

Mais - signe que les régimes autocratiques s'y tiendront - le puissant commandant militaire soudanais, le général Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagolo, est arrivé à Moscou juste au moment où la guerre en Ukraine a commencé.

Son voyage visait à renforcer les liens avec la Russie, à un moment où la junte est devenue un paria en Occident pour avoir fait dérailler la transition vers la démocratie après le renversement du dirigeant de longue date Omar el-Béchir.

Dans le même temps, l'ambassadeur russe en République démocratique du Congo a déclaré que Moscou était prêt à aider la nation centrafricaine à mettre fin à la violence armée dans l'est du pays, selon la télévision d'État.

Les prix du pétrole ont déjà dépassé les 100 dollars le baril pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2014.

Les budgets des pays producteurs de pétrole comme le Nigéria et l'Angola pourraient bénéficier d'un coup de pouce grâce à la hausse des prix, mais le coût des transports risque d'augmenter pour les habitants du continent. Cela aura un effet d'entraînement sur les prix de presque tous les autres produits.

"La hausse des prix des denrées alimentaires à l'échelle mondiale et celle des prix de l'énergie, qui font grimper l'inflation, constituent une double menace. Et lorsque les banques centrales réagissent en relevant les taux d'intérêt, cela devient une triple peine", a déclaré Charlie Robertson, économiste en chef mondial chez Renaissance Capital.

Mais le rédacteur en chef de la publication Africa Confidential, basée au Royaume-Uni, Patrick Smith, a déclaré que la guerre offrait d'énormes opportunités aux pays producteurs de pétrole et de gaz.

"L'Europe doit rapidement trouver des alternatives au gaz russe, et les alternatives les plus fiables se trouvent en Afrique. C'est une excellente occasion pour les États africains d'intervenir et de conclure rapidement de nouveaux accords", a-t-il ajouté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'inquiétude grandit face à une forte augmentation du prix du pain

Selon lui, le plus grand danger auquel l'Afrique est confrontée est la hausse probable des prix du pain, la Russie et l'Ukraine fournissant environ 30 % du blé mondial.

"Le prix du pain a été un moteur de l'instabilité politique, et a déclenché le printemps arabe. Les pays du Maghreb - l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, la Libye et l'Algérie, qui dépendent fortement du blé - pourraient être les plus touchés par le resserrement de l'offre et la hausse des prix", a déclaré M. Smith.

Le Kenya s'inquiète également de l'impact que la guerre - et les sanctions financières à l'encontre de la Russie - pourraient avoir sur son industrie vitale du thé. La Russie figure parmi les cinq premiers consommateurs de son thé, ce qui aide le Kenya à gagner des devises étrangères.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Kenya est un grand exportateur de thé

"Le thé et les autres boissons sont classés dans la catégorie des produits alimentaires et ne devraient normalement pas être affectés par les sanctions commerciales", a déclaré Edward Mudibo, directeur général de l'East Africa Tea Traders Association (EATTA).

Toutefois, il a ajouté que certains négociants ne veulent pas prendre le risque de voir la Russie exclue des systèmes de paiement internationaux.

Qu'en est-il des Africains en Ukraine ?

Grâce à ses frais de scolarité abordables et à ses liens avec l'Afrique remontant à l'ère soviétique, l'Ukraine est une destination de choix pour les étudiants africains, qui sont des milliers à étudier dans ses universités, notamment en médecine. D'autres Africains vivent et travaillent également en Ukraine.

Avec l'éclatement de la guerre, leur sécurité suscite de plus en plus d'inquiétudes. Le ministère ghanéen des affaires étrangères a exhorté ses plus de 1 000 ressortissants à se "réfugier" chez eux ou dans des abris désignés par le gouvernement.

Mais la National Union of Ghana Students a appelé le gouvernement à organiser leur évacuation, affirmant que la guerre exige une réponse similaire à celle qui a été prise lors de la première pandémie de coronavirus.

"Nous pensons que le modèle utilisé pour l'évacuation des étudiants de Chine au plus fort de la pandémie de Covid-19 pourrait être adopté dans ce cas également", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les pays africains qui comptent le plus d'étudiants en Ukraine sont le Maroc (8 000), le Nigeria (4 000) et l'Égypte (3 500). Ils constituaient - comme le souligne la publication panafricaine Quartz - près de 20% de tous les étudiants étrangers étudiant en Ukraine en 2020.

Le ministère nigérian des Affaires étrangères a déclaré avoir "reçu avec surprise" la nouvelle de l'incursion de la Russie, et que des mesures étaient prises pour assurer la sécurité de ses ressortissants en Ukraine et "faciliter l'évacuation de ceux qui souhaitent partir" dès la réouverture des aéroports.

Une étudiante en médecine nigériane en Ukraine, Fatima Halilu, a déclaré à la BBC qu'elle avait quitté Kiev il y a près de deux semaines.