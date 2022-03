Emigration : les Nigérians qui espèrent quitter leur pays

Dans notre série de lettres d'écrivains africains, la romancière nigériane Adaobi Tricia Nwaubani s'intéresse à la frustration croissante de la classe moyenne qui pousse les gens à quitter leur pays.

Il y a quelques années, mon amie d'enfance est rentrée au Nigeria après avoir passé plus de 20 ans aux États-Unis à étudier et à travailler.

Mais, bien qu'elle ait rejoint une entreprise prospère à Lagos, qu'elle ait gagné un salaire décent et qu'elle ait vécu dans le quartier huppé de Lekki, elle était bientôt prête à faire ses valises et à retourner en Amérique.

"Les gens se comportent comme s'il y avait une récompense pour pouvoir vivre au Nigeria", m'a-t-elle dit. "Eh bien, je ne suis pas intéressée à recevoir ce prix".

Elle avait raison de dire que beaucoup d'entre nous qui parviennent à prospérer au Nigeria considèrent ce pays comme une sorte de superpuissance.

Lorsque nous voyageons à l'étranger, nos compatriotes nigérians qui ont fui leur pays nous regardent avec admiration tandis que nous trimballons nos valises trop lourdes à l'aéroport.

Survivre au Nigeria

Ils s'étonnent que nous retournions avec joie dans un pays tristement célèbre pour ses frustrations systémiques, son anarchie générale et les diverses épreuves et tribulations qui font partie de notre quotidien.

"Je ne peux pas imaginer comment vous survivez dans ce pays", disent-ils souvent. "Vous êtes vraiment forts."

Mais, ces jours-ci, de plus en plus de Nigérians semblent avoir décidé qu'ils ne sont pas non plus intéressés à recevoir des "récompenses" pour avoir tenu bon.

Sept Nigérians sur dix sont prêts à quitter leur pays si on leur en donne l'occasion, selon un rapport publié en 2021 par l'Africa Polling Institute.

En 2019, le même sondage montrait que seuls 32 % des Nigérians souhaitaient partir.

La plupart des pays exigent un examen médical pour les Nigérians qui demandent un visa de long séjour ou d'immigration.

En janvier 2022, le temps d'attente moyen pour une radiographie de trois minutes pour la tuberculose au centre de l'Organisation internationale des migrations (OIM) à Lagos était de 10 heures, tandis que le temps d'attente au centre de test dans la capitale, Abuja, était de six heures.

"Nous n'avons jamais vu ce genre d'afflux de personnes auparavant, comme c'est le cas depuis l'année dernière", m'a dit un médecin de l'OIM de manière non officielle, donc elle ne peut pas être nommée. "Si ça continue comme ça, nous pourrions être obligés de réévaluer et de prendre des dispositions supplémentaires".

Crédit photo, AFP Légende image, La chute de la valeur du naira est l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de Nigérians cherchent à partir

Même les nouvelles et les données alarmantes de Covid-19 en provenance de l'Occident n'ont pas pu dissuader les Nigérians.

Les centres de traitement des visas du pays ont été submergés de demandeurs au plus fort de la pandémie, et continuent de voir des files d'attente qui s'étendent souvent à l'extérieur des bâtiments.

Contrairement à ce qui se passait auparavant, lorsque la plupart des personnes désireuses de quitter le Nigeria étaient des masses souffrantes sans emploi et sans espoir, la majorité de ceux qui décollent aujourd'hui semblent appartenir à la confortable classe moyenne.

Pour éviter d'alerter leurs employeurs actuels de leurs projets d'émigration ou de compromettre le résultat de leurs demandes de visa, aucune des personnes interrogées pour cette histoire n'a voulu être nommée.

"Ceux d'entre nous qui font partie de la classe moyenne organisée sont ceux qui ont le plus le droit de se plaindre de ce pays", m'a dit un cadre des ressources humaines. "Nous payons régulièrement des impôts, donc c'est nous qui finançons les personnes corrompues au sommet."

Les conditions de vie dans le pays n'ont cessé de se dégrader ces dernières années, et les gens ont différentes raisons pour lesquelles ils ont maintenant envie de partir.

Certains ont tout simplement perdu la foi dans le Nigeria. Ils ne peuvent imaginer que le gouvernement actuel ou tout autre gouvernement futur parvienne à sortir le pays du bourbier de la corruption, de l'insécurité et de la régression.

La dégringolade de la valeur de la devise naira

Crédit photo, Getty Images

Certains sont alarmés par la dégringolade de la valeur de la devise naira.

Un dollar américain équivalait à 198 naira lorsque le président Muhammadu Buhari est arrivé au pouvoir il y a sept ans. Aujourd'hui, il faut 572 naira pour acheter un dollar sur le marché noir.

"Je pourrais être là en pensant que je gagne un bon salaire", m'a confié un directeur de banque. "Mais tant qu'il est en naira, les économies que j'accumule, quelle que soit leur importance, pourraient ne rien signifier demain."

Certains estiment que le fait de s'enraciner dans un pays occidental est psychologiquement apaisant, même si l'on décide de retourner au Nigeria à l'avenir.

"Le Nigeria est plus facile à supporter quand on sait qu'on peut appuyer sur le bouton d'éjection et partir quand on veut", m'a confié un avocat. "Le problème, c'est quand vous avez l'impression d'être coincé ici".

Certains sont simplement à la recherche de pâturages plus verts, comme les milliers de médecins et d'infirmières nigérians qui sont attirés à l'étranger par l'assurance d'un salaire supérieur.

Certains veulent que leurs enfants grandissent dans des sociétés plus stables.

D'autres redoutent de tomber gravement malades dans un pays aux infrastructures médicales aussi médiocres.

D'autres s'inquiètent de l'insécurité croissante, des enlèvements, des assassinats, des vols à main armée et autres attaques violentes perpétrées par des criminels inconnus qui sont rarement appréhendés.

Peu importe que ces rêves d'une vie meilleure ne se concrétisent pas nécessairement dans des pays étrangers qui offrent souvent leurs propres défis. Pour de nombreux émigrants, le diable qu'ils ne connaissent pas ne pourra jamais être pire que celui qu'ils connaissent si bien au Nigeria.

Un moyen d'évasion populaire est le visa d'étudiant pour les diplômes de troisième cycle, qui peut donner la possibilité de travailler et de rester dans le pays étranger à la fin des cours.

Au début des années 1980, lorsque l'économie nigériane a commencé à s'effondrer, l'afflux d'émigrants était si important que le gouvernement du général Buhari, comme on l'appelait lorsqu'il était chef militaire, a investi dans des publicités télévisées et radiophoniques encourageant les gens à rester chez eux et à construire leur pays.

Dans l'une de ces publicités télévisées immensément populaires, un homme appelé Andrew poussait sa valise à l'aéroport tout en exprimant ses nombreuses frustrations à l'égard du Nigeria.

"Je pars ! Je suis fatigué", déclarait-il.

Soudain, une main se posait sur son épaule par derrière : "Andrew ! Ne pars pas !"

Le patriote lui ayant insufflé des paroles d'espoir sur l'avenir du Nigeria, Andrew se repent son intention de déserter.

Cette fois-ci, le président Buhari, démocratiquement élu, ne semble pas s'inquiéter de l'afflux d'émigrants dans son pays.

"Toute personne qui pense avoir un autre pays que le Nigeria : Adieu", a-t-il déclaré dans un discours prononcé en 2019.