Guerre Ukraine - Russie : l'UE dément les informations faisant état de discrimination à la frontière ukrainienne

il y a 37 minutes

Plus de 200 Kényans ont été bloqués en Ukraine en raison de l'invasion de la Russie, indique un communiqué de presse du bloc.

"L'UE regrette les reportages incorrects et biaisés sur cette question qui sont apparus à plusieurs reprises dans divers médias kényans et dans les médias sociaux, et appelle à une vérification minutieuse des faits", indique le communiqué.