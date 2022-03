Guerre Ukraine - Russie : Pourquoi tant d'étudiants africains et indiens étaient dans le pays

L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué un exode massif de civils, dont des milliers d'étudiants internationaux d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient.

L'Ukraine abritait plus de 76 000 étudiants étrangers, selon les données gouvernementales de 2020.

Près d'un quart des étudiants venaient d'Afrique, le plus grand nombre venant du Nigéria, du Maroc et d'Égypte.

L'Inde représente la part la plus élevée avec plus de 20 000 étudiants.

Les étudiants - qui étudient la médecine, l'ingénierie et le commerce - constituent une partie importante de l'économie du pays.

Mais, alors que la Russie lance la plus grande invasion européenne depuis la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'entre eux ont fui, des centaines sont toujours pris au piège et beaucoup restent incertains quant au sort de leur éducation.

Quelle était l'attraction de l'Ukraine ?

L'Ukraine attire depuis longtemps les étudiants étrangers, ce qui remonte à l'ère soviétique, lorsqu'il y avait beaucoup d'investissements dans l'enseignement supérieur et une tentative délibérée d'attirer des étudiants des pays africains nouvellement indépendants.

Aujourd'hui, les universités ukrainiennes sont considérées comme une porte d'entrée sur le marché du travail européen, offrant des prix de cours abordables, des conditions de visa simples et la possibilité de résidence permanente.

"Les diplômes ukrainiens sont largement reconnus et offrent un haut niveau d'éducation", a déclaré Patrick Esugunum, qui travaille pour une organisation qui aide les étudiants ouest-africains souhaitant étudier en Ukraine.

Desmond Chinaza Muokwudo, un étudiant nigérian qui était basé dans la ville de Dnirpo, a déclaré qu'il était attiré par les conditions d'admission assouplies et le coût de la vie bon marché par rapport aux autres villes européennes.

Il s'est inscrit à l'Université des douanes et des finances il y a moins de trois mois.

"J'étais soudeur au Nigeria et j'avais besoin d'une éducation pour accomplir des choses", a-t-il déclaré à la BBC depuis une auberge en Pologne après avoir fui le conflit.

Où sont les étudiants maintenant ?

Comme M. Muokwudo, plus de 10 000 autres étudiants africains ont réussi à fuir le conflit et à entrer dans les pays voisins, selon l'UE.

On pense toujours que des centaines d'étudiants se trouvent en Ukraine, mais il est difficile de confirmer les chiffres exacts.

"Quand les bombardements commencent, on rentre à l'intérieur, c'est un tout petit trou", a-t-il dit alors que les combats faisaient encore rage.

Il a dit que c'était maintenant relativement calme mais qu'il y avait un verrouillage pendant la journée et que plus de deux personnes n'étaient pas autorisées à être ensemble à l'extérieur.

L'étudiant en commerce international en était à un an de sa licence à l'Université technique nationale de Kherson lorsque les combats ont commencé.

Dans un autre quartier de la ville, Mamady Doumbouya, un étudiant en informatique de Guinée a déclaré : "Je veux retourner dans mon pays, on ne peut pas étudier en temps de guerre".

Il a parlé à la BBC depuis l'intérieur d'un sous-sol sombre entouré de ses camarades de classe du Gabon, du Sénégal et du Cameroun.

S'adressant à la BBC après avoir atterri dans la capitale, Accra, l'étudiant Jared Otumfuo Catey a déclaré: "Il y a quelques jours, je ne savais pas que je serais ici en ce moment. Je suis reconnaissant d'avoir réussi et je suis en sécurité."

Le Nigeria a déclaré qu'il emboîterait le pas et proposerait des vols à ceux qui souhaitent revenir via la Roumanie, la Hongrie et la Pologne.