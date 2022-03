Guerre Ukraine - Russie : un Nigérian pris au piège de l'amitié et de la terreur à Soumy

il y a une heure

L'étudiant nigérian vétérinaire Samuel Otunla est bloqué dans la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, depuis le début du conflit. Avant les informations selon lesquelles les évacuations ont commencé, il a envoyé à la BBC un récit de la vie dans une ville proche de la frontière et de la ligne de front russes.

Dans les villes plus à l'ouest, des civils ont pu partir et traverser la frontière pour se mettre en sécurité en Pologne, en Roumanie, en Hongrie ou en Slovaquie mais nous n'avons pas pu quitter Soumy.

Les routes principales sont en grande partie inaccessibles - certaines ont été détruites pour empêcher les troupes russes d'avancer, tandis que d'autres ont été totalement bloquées et prises en charge par les Russes.

Néanmoins, il y a des civils qui ont réussi à s'en sortir par la route en se frayant un chemin à travers tous les points de contrôle. D'autres ont essayé et ont soit été abattus ou forcés de faire demi-tour, soit se sont retrouvés dans des impasses où des ponts endommagés ont rendu impossible leur progression.

Oui, il est possible de quitter Soumy mais c'est extrêmement risqué - et coûteux.

Cher parce que les chauffeurs ukrainiens capables de transporter des étudiants facturent entre 2 000 $ et 5 000 $ (environ 1 206 000 F CFA et 3 000 000 F CFA) pour un trajet de 200 km vers le sud..

Des responsables de l'Université nationale agraire de Soumy nous ont dit il y a quelques jours qu'il y avait des discussions pour mettre en place un couloir humanitaire pour permettre aux civils de quitter Soumy et d'autres zones en toute sécurité.

L'ambassade du Nigeria en Russie (et dans d'autres pays africains, si j'ai bien compris) nous a offert la possibilité d'être emmenés en Russie et évacués de là.

De nombreux étudiants ont rejeté cette idée et à juste titre. La Russie est l'ennemi.

Habituellement, du bas de l'abri, nous entendons les bombardements et les coups de feu.

Avec plus de 60 étudiants internationaux, des étudiants ukrainiens et le personnel de l'auberge, j'ai passé les sept dernières nuits dans un sous-sol poussiéreux qui sert également d'abri anti-bombes. Ce n'est pas une bonne expérience.

Nous avons reçu une aide financière de différentes organisations et grâce à elles, nous avons pu obtenir des produits d'épicerie et d'autres fournitures.

Nous ne savons pas combien de temps nous serons ici, mais nous aurons peut-être besoin de plus de fournitures bientôt.

Jeudi dernier, le 3 mars, a été l'un des jours les plus terrifiants.

Une fois que nous avons reçu l'avertissement de sécurité et que nous sommes arrivés au sous-sol, nous avons entendu l'une des explosions les plus fortes et après quelques minutes, l'électricité s'est coupée - pas seulement dans notre quartier mais dans toute la ville.