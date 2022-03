Guerre Ukraine – Russie : des ONG craignent une réduction du financement destiné au Sahel au profit de l’Ukraine

Les organisations humanitaires s'inquiètent du fait que la crise en Ukraine pousse les donateurs à réduire le financement d'autres urgences, notamment les conflits et les sécheresses en Afrique.

''Pour l'instant, on n'a pas encore une fois d'aperçu global d'une réduction des financements. Il y a simplement certaines ONG qui ont reçu des retours de bailleurs leur signifiant déjà le besoin de couper 50 ou 60 %, voire plus, les propositions de projets qui sont en train d'être finalisées pour l'année 2022'', déclare Marine Olivesi à la BBC. Elle est porte-parole de l'ONG Oxfam pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre basée au Burkina Faso.