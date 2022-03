Xénophobie en Afrique du Sud : comment la colère sud-africaine se focalise sur les étrangers

il y a une heure

Les habitants d'Alexandra ont manifesté plus tôt dans la semaine pour demander aux étrangers de quitter le quartier.

La police sud-africaine est en état d'alerte en cas de nouveaux affrontements entre les habitants du township d'Alexandra à Johannesburg et les vendeurs ambulants étrangers.

Alexandra est l'une des zones les plus pauvres du pays, mais depuis ses cabanes, les habitants peuvent facilement voir les gratte-ciel de Sandton, l'un des quartiers commerciaux les plus riches du continent, à quelques kilomètres de là.

En conséquence, des personnes de toute l'Afrique du Sud et des pays voisins affluent dans le township pour y gagner leur vie.

Deux groupes controversés - le Mouvement Alexandra Dudula et l'Opération Dudula - qui font campagne contre les ressortissants étrangers sans papiers sont apparus récemment et leur soutien semble s'accroître parmi les communautés sud-africaines qui se sentent marginalisées.

On craint que leurs campagnes ne conduisent à une nouvelle flambée de violence xénophobe dans le pays.

Que veulent ces groupes ?

La pauvreté est le principal moteur de la tension, les résidents sud-africains estimant - à tort ou à raison - que les étrangers sont la cause de nombre de leurs difficultés.Dudula est un mot de la langue zouloue qui signifie en gros "repousser" ou " faire reculer ", ce qui donne un indice sur ce qu'ils veulent.

Bien que les deux groupes soient distincts, ils ont été inspirés par la même cause - ils espèrent tous deux chasser les migrants africains sans papiers de leurs communautés.

Ils pensent qu'en faisant cela, ils peuvent s'assurer que les emplois et les opportunités commerciales reviennent aux Sud-Africains.

Quelle est la différence entre les deux groupes ?

"En tant que Sud-Africains, nous sommes au chômage et nous avons faim. Tout ce que nous voulons, c'est trouver du travail nous aussi", déclare-t-elle à la BBC. "Comment veulent-ils que nous survivions dans notre propre pays ?"

Toutes les actions du groupe n'ont pas été légales et les autorités enquêtent sur des cas de désordre public et d'intimidation.

L'opération Dudula est basée dans le township de Soweto à Johannesburg, à plus de 25 km de l'autre côté de la ville.

Cette opération visait les trafiquants de drogue présumés et les personnes qui occupaient illégalement des propriétés du gouvernement. Mais tout comme à Alexandra, le champ d'intérêt du groupe s'est élargi.

Les membres veulent maintenant que les nombreux commerçants étrangers présents en Afrique du Sud ferment leurs commerces et quittent le pays.

Ils souhaitent également que les petites entreprises, telles que les restaurants et les magasins, n'emploient que des citoyens sud-africains. En effet, les activistes estiment que ces établissements négligent les Sud-Africains et embauchent plutôt des sans-papiers parce qu'ils peuvent les payer moins que le salaire minimum.

Les deux groupes ont nié que leurs motivations soient xénophobes et affirment qu'ils ne font que protéger les moyens de subsistance des Sud-Africains, ce que, selon eux, le gouvernement du Congrès national africain (ANC) ne fait pas.

Quelles ont été les réactions ?

Les étrangers ont le sentiment d'être tenus pour responsables de problèmes plus vastes.

Le gouvernement national n'a pas encore réagi, mais le premier ministre de la province de Gauteng, qui comprend Johannesburg, David Makhura, de l'ANC, s'est dit préoccupé par les récentes violences à l'encontre des ressortissants étrangers à Alexandra. Il a appelé les groupes de la société civile à travailler avec le gouvernement pour promouvoir la paix et la tolérance.

L'un d'entre eux, l'Alliance patriotique (PA) nouvellement formée et dirigée par l'ex-prisonnier Gayton McKenzie, adopte une approche dure. L'AP, qui dispose de quelques sièges au conseil local mais ne s'est pas encore présentée à un vote national, souhaite que tous les sans-papiers quittent le pays.

Au début de l'année, des membres de l'opposition Economic Freedom Fighters se sont rendus à l'improviste dans des restaurants de Johannesburg pour "inspecter" la proportion de travailleurs étrangers employés et faire pression sur les entreprises pour qu'elles embauchent davantage de Sud-Africains.

Pourquoi cela se produit-il maintenant ?

En 2008, le pays a connu une vague d'attaques contre des réfugiés et des migrants. Plus de 60 personnes auraient été tuées et des milliers déplacées.