Musique Africaine : Tayc, le "Prince de l'afro love", veut la paix au Cameroun

il y a une heure

"Beaucoup de choses tristes se produisent en Afrique et dans le monde entier, mais surtout dans mon pays. Ma maman est anglophone, donc chaque jour chez moi, je vois ma maman pleurer et parler à ses sœurs du problème. C'est triste. Afro love n'est pas seulement un genre de musique, c'est un mouvement", déclare-t-il à la BBC.

Né dans la ville française de Marseille de parents camerounais, il a toujours été très attaché à son héritage. "Ma mère était l'un des neuf enfants, huit filles et un garçon, alors toutes mes tantes avaient l'habitude d'apporter de la nourriture camerounaise. Mes parents écoutaient beaucoup d'artistes camerounais comme Douleur et Petit Pays, et nous avions l'habitude de faire une fête une fois par mois, avec toute la famille, et de danser beaucoup. Le Cameroun a donc toujours fait partie de ma vie", déclare-t-il.