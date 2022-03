Guerre Ukraine - Russie : ils préfèrent combattre en Ukraine que de rester dans leur pays

Il a pris son téléphone et a tweeté : "Je veux rejoindre l'équipe."

Ce diplômé en philosophie est l'un des centaines d'Africains, originaires de pays comme le Nigeria, le Kenya, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui se disent prêts à prendre les armes dans la bataille contre la Russie, en partie pour échapper aux sombres perspectives auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes hommes chez eux.

"Je serai probablement autorisé à rester si la guerre se termine, en plus je serai un héros et je combattrai un ennemi indéniable".

Combattre un tyran

Le gouvernement a temporairement supprimé ses exigences en matière de visa et a offert des équipements et un salaire à ceux qui possèdent un passeport valide et une formation militaire. Il n'y a pas eu de confirmation officielle que les combattants étrangers seront autorisés à rester dans le pays après la guerre.