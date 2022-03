Spiritualité et religion : le Nigérian qui cherche les preuves du surnaturel

Armé d'un couteau tranchant, d'un mégaphone et habillé tout en noir, Gbenga Adewoyin aurait pu passer pour un chasseur de sorcières médiéval, un vendeur d'herbes ou un prédicateur urbain alors qu'il se promenait sur un marché de la ville d'Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria.

Ceux qui étaient assez curieux pour s'approcher du marché de Gbagi se sont rapidement dispersés lorsqu'ils ont entendu son message. "Quiconque peut fournir des preuves de l'existence du surnaturel, que ce soit du juju ou de la magie vaudou, se verra offrir 2,5 millions de nairas (3 563 305 F CFA)", a-t-il annoncé à plusieurs reprises en yoruba et en anglais.

Selon un rapport de 2010 du Pew Research Center , la croyance dans les religions traditionnelles africaines et ses composantes juju est répandue au Nigéria, et beaucoup les combinent avec le christianisme ou l'islam .

De nombreux Nigérians pensent que les talismans magiques peuvent permettre aux humains de se transformer en chats, de protéger les peaux nues des lames tranchantes et de faire apparaître de l'argent dans un pot en argile.

Ces croyances ne sont pas seulement détenues par les personnes sans instruction, elles existent même au plus haut niveau du milieu universitaire nigérian.

"Cette capacité de pouvoir se transformer en chat, de disparaître et de réapparaître, ces choses sont possibles dans la dynamique de la religion africaine traditionnelle.''

"Bien que [cela] semble illogique, comme les contes de vieilles femmes, mais d'après ce que nous avons vu et entendu, ces choses sont possibles", a-t-il déclaré.

De telles croyances, en particulier que des parties du corps humain et des gris-gris peuvent produire de l'argent à partir d'un pot en argile, ont conduit à une récente vague de meurtres horribles dans le pays, dont les victimes sont souvent des femmes célibataires.

"Je me sens horrible de voir des jeunes se livrer à ces meurtres rituels.

Il était à Ibadan, dans l'État d'Oyo, lors de la deuxième des trois tournées prévues dans le pays offrant 2,5 millions de nairas, financées par la foule via Twitter, à toute personne pouvant démontrer publiquement ces pouvoirs du juju.

On pense que les fétiches tels que ceux-ci possèdent des pouvoirs, souvent malveillants

La croyance en la magie coexiste souvent avec le christianisme et l'islam. Les dignitaires des deux religions monothéistes se réfèrent souvent à certains aspects des religions africaines traditionnelles comme étant mauvais - quelque chose de réel, mais qui peut être vaincu par la prière et leurs propres pouvoirs supérieurs.

De nombreux pasteurs sont devenus riches et célèbres en prétendant avoir des pouvoirs surnaturels capables de surmonter les juju et les malédictions, ce que de nombreux imams pratiquent également.

Cependant, personne n'a relevé le défi de M. Adewoyin sur deux des sites d'Ogun et d'Ibadan et il ne retient pas son souffle pour sa prochaine étape dans l'État d'Anambra, dans le sud-est.

Bien qu'il ait été rejeté par certains comme quelqu'in qui cherche à attirer l'attention, personne ne peut se cacher des images macabres des corps retrouvés récemment avec des membres manquants et des orbites vides dans une résurgence des sinistres rituels de juju lucratifs.

Ce meurtre d'humains pour utiliser leurs parties du corps à des fins magiques a saisi le Nigeria au milieu des années 90 et a conduit à des émeutes dans la ville orientale d'Owerri après l'enlèvement et le meurtre d'un garçon de 11 ans en 1996.

Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il ne se passe pratiquement pas un jour sans qu'une personne disparue et des photos de cadavres mutilés liés au juju ne soient signalées.

Il y a eu une indignation généralisée le mois dernier après que trois hommes auraient tué une jeune fille de 17 ans dans l'État d'Ogun pour utiliser des parties de son corps dans un rituel qui, selon eux, les rendrait riches. Ils ont avoué le meurtre après avoir été arrêtés par la police et ont été inculpés par un tribunal.

Le pot en argile et les tissus rouges avec lesquels ils ont été surpris auraient pu passer pour une scène dans un film de Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane célèbre pour dépeindre des manifestations de juju, mais c'était réel.

Et c'étaient de jeunes hommes - le plus âgé avait 21 ans, déclenchant le hashtag Twitter #At21, où les utilisateurs décrivaient ce qu'ils faisaient à ce stade de la vie et déploraient ce qu'ils considéraient comme des pressions sociétales sur les jeunes pour s'enrichir rapidement.