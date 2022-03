Tanzanie : ce que la présidente Samia a accompli au cours de sa première année d'exercice

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Tanzanie, la présidente est affectueusement appelée Mama Samia, reflétant le respect que lui porte la population.

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Sammy Awami revient sur les changements intervenus en Tanzanie depuis que Samia Suluhu Hassan est devenue la première femme présidente du pays, après le décès du président John Magufuli.

Si un indice de bonheur avait été établi au cours des dernières semaines, il aurait montré que les Tanzaniens sont les personnes les plus heureuses du monde, selon certains Tanzaniens sur les réseaux sociaux.

Au cours des dernières semaines, la présidente Samia Suluhu Hassan, plus connue sous le nom de Mama Samia, a rencontré les deux principales figures du parti d'opposition Chadema, Tundu Lissu et Freeman Mbowe, des rencontres qui auraient été inimaginables il y a un peu plus d'un an.

Crédit photo, AFP Légende image, Le parti Chadema de Tundu Lissu (à gauche) et Freeman Mbowe (à droite) a déjà demandé des sanctions contre la Tanzanie en raison de la répression de l'opposition sous l'ancien président Magufuli

"Vous devriez voir le sourire sur mon visage. Cela réchauffe définitivement le cœur. Un vrai leader. Incomparable dans son domaine #ServantLeadership", a tweeté Sara Ezra Teri, quelques heures après que la nouvelle de la rencontre entre le président Samia et M. Lissu en Belgique soit tombée.

Fatma Karume, avocate et activiste de premier plan, a tweeté : "Je suis fière de toi, SSH [Samia Suluhu Hassan]. Lissu est fier de toi aussi".

Il y a un an, la Tanzanie était un lieu très différent.

Le président de l'époque, John Magufuli, pensait que l'opposition était des marionnettes d'intérêts étrangers. Son seul langage envers l'opposition était la force, et il s'était donné pour mission d'éliminer le multipartisme.

Tous les partis politiques s'accordent à dire que les choses ont changé.

"Je ne suis pas une pom-pom girl, [mais] il y a des choses que Mama [Samia] a commencé à bien faire. Et parce qu'elle a bien fait, nous la soutiendrons pour qu'elle fasse mieux", a déclaré M. Lissu.

Ce qui est contesté, cependant, c'est de savoir si la présidente Samia peut s'attribuer tout le mérite de ces changements. La Tanzanie a plongé dans l'autoritarisme sous le même parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi (CCM), qu'elle préside aujourd'hui.

Elle était vice-présidente d'un gouvernement qui s'efforçait d'éliminer l'opposition et envoyait les gens en prison pour avoir simplement critiqué ce parti. De nombreux enlèvements et disparitions forcées, dont on dit généralement qu'ils sont motivés par des raisons politiques, ont eu lieu sous le gouvernement dont elle était la vice-présidente.

Crédit photo, AFP Légende image, La présidente Samia était l'adjointe de son prédécesseur, John Magufuli (d), avant son décès l'année dernière.

La question se pose également de savoir jusqu'où elle est prête à aller pour institutionnaliser les réformes en cours. Nombre d'entre elles semblent reposer uniquement sur la bonne volonté du président.

Par exemple, si la rencontre avec les politiciens de l'opposition constitue un pas important vers l'instauration de la confiance, la loi controversée sur les partis politiques reste inchangée. Cette loi confère au responsable des partis politiques des pouvoirs vastes et vagues lui permettant de radier des partis et d'infliger jusqu'à un an de prison à toute personne s'engageant dans des activités d'éducation civique non autorisées, telles que l'encouragement à l'inscription des électeurs.

De même, si l'interdiction de plusieurs médias a été levée, la loi de 2016 sur les services des médias, le règlement de 2018 sur les contenus en ligne et la loi de 2015 sur la cybercriminalité, qui renforçaient la censure et menaçaient les individus et les entreprises de médias de sanctions telles que la suspension et la fermeture des points de vente, sont toujours en vigueur.

Ce que la présidente Samia a accompli jusqu'à présent, c'est de mettre un frein à une descente rapide vers un autoritarisme total. Elle a ramené le pays à l'ère d'avant 2015, mais n'a pas fait grand-chose pour modifier les structures institutionnelles qui ont permis à son prédécesseur de réprimer complètement la dissidence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette foule a célébré la sortie de Freeman Mbowe de la Haute Cour après que l'abandon des accusations de terrorisme

Ces évolutions vers un type de politique plus tolérant suggèrent que la présidente souhaite apporter des changements. Mais ses actions indiquent qu'elle est déchirée entre la poursuite des réformes et le maintien au pouvoir du parti qu'elle dirige. Par exemple, les politiciens de l'opposition qu'elle a rencontrés sont toujours soumis à des restrictions s'ils veulent organiser des rassemblements.

Cependant, on a le sentiment que ces changements vont durer. Cet optimisme s'explique par la conviction que la présidente Samia a désormais pleinement consolidé son emprise sur le parti au pouvoir.

Au cours des premiers mois qui ont suivi le décès de M. Magufuli, elle a dû rappeler à son public qu'en tant que femme présidente, elle était toujours digne de respect et de confiance. À l'époque, les ministres avaient tendance à n'exécuter que partiellement ses directives.

Son autorité croissante est probablement mieux illustrée par la libération de M. Mbowe, dont les poursuites ont été maintenues pendant huit mois malgré le manque de preuves et les nombreux appels à l'abandon des poursuites.

On pense que l'affaire a finalement été abandonnée parce qu'elle a tenu tête à certains fidèles de Magufuli qui résistaient à certaines de ses réformes.

Crédit photo, AFP Légende image, Freeman Mbowe était un fervent opposant au défunt président John Magufuli, que l'on surnommait le bulldozer.

Certains comparent les changements en cours à l'ère de l'ancien président Jakaya Kikwete, qui était l'un des mentors de Mme Samia et le prédécesseur de M. Magufuli.

Son style de leadership était conciliant, et les différends politiques avec l'opposition étaient souvent résolus par le dialogue autour d'une tasse de thé et de grignotages au siège de l'État. En conséquence, le gouvernement avait tendance à ne pas appliquer les lois répressives.

Cette impression est confortée par le retour des politiques économiques dites libérales. Les investisseurs étrangers sont activement courtisés, les donateurs occidentaux sont désormais considérés comme des partenaires de développement par opposition aux impérialistes ou aux "mabeberu", traduits librement par "chèvres mâles" - un terme désobligeant utilisé par M. Magufuli.

Avec ses racines dans l'activisme collaboratif et son enfance à Zanzibar, où il existe une culture de l'humilité et de l'hospitalité, il n'est pas surprenant qu'elle ait un style de leadership différent.

Mais elle pourrait faire face à une résistance importante de la part du CCM si elle acceptait, par exemple, un référendum sur les réformes constitutionnelles, une demande de longue date de l'opposition et des militants pro-démocratie, car cela pourrait désavantager son parti en desserrant son emprise absolue sur le pouvoir.

La présidente Samia a pris ses fonctions dans des circonstances extraordinaires, dans un pays et un système politique dominés par des attitudes patriarcales qui ont été promues par son prédécesseur.

Lors d'une allocution publique, l'ancien président Magufuli a plaisanté sur le fait de battre des femmes résistantes, tandis que dans une autre, il a fait des remarques sexuelles sur un membre du Parlement à cause de sa peau claire. Il a été applaudi à ces deux occasions.

Un an plus tard, le président Samia a réussi à faire renaître l'espoir d'un nouveau départ.