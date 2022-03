Guerre Ukraine - Russie : la terreur des étudiants africains à Kherson occupée par les Russes

Une centaine d'étudiants africains demandent de l'aide pour quitter la ville portuaire ukrainienne de Kherson, plus de deux semaines après sa prise par les forces russes.

Ils se sont abrités pendant des jours dans des bunkers souterrains sur le campus par des températures glaciales, sans chauffage ni fournitures de médicaments. Ils se disent traumatisés et désespérés de quitter la ville du sud.

Un étudiant a déclaré à la BBC qu'il pouvait encore entendre le bruit continu "terrifiant" des coups de feu, des explosions et des avions militaires.

Mais cela ne s'est pas encore produit et en tout cas les étudiants disent craindre d'être emmenés en Russie.

Entre-temps, les étudiants, dont certains viennent d'autres pays dont le Cameroun, le Ghana, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, ont déclaré qu'il y avait encore de la nourriture disponible à l'université mais que la plupart des supermarchés étaient à court de fournitures.

"Ceux d'entre nous qui restent sur le campus sont les plus chanceux car il y a encore de la nourriture offerte à la cafétéria", déclare un étudiant.

Un deuxième étudiant a déclaré que les troupes russes qui contrôlent la ville avaient déposé des aliments de base tels que des légumes, du riz, des pâtes et de l'eau devant les bâtiments gouvernementaux et près des gares ferroviaires et routières de la ville. Mais ils ont dit qu'ils avaient été exhortés à ne pas les prendre au cas où ils seraient considérés comme des collaborateurs par les Ukrainiens.