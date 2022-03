Coupures de courant au Nigéria : le président Buhari a dû s'excuser après un énorme délestage

Dans notre série de lettres d'écrivains africains, la romancière nigériane Adaobi Tricia Nwaubani se penche sur les longues pannes d'électricité qui se sont produites récemment et sur la façon dont elle appréciait autrefois ces interruptions.

Pour de nombreux enfants nigérians qui n'ont jamais été à l'étranger, peu d'histoires sur l'Occident sont aussi fascinantes que le fait que l'électricité est disponible du crépuscule à l'aube, sept jours sur sept.

"Ehhhh ?!" J'ai souvent entendu des enfants s'exclamer d'étonnement lorsqu'on leur présentait ce détail.

Pas de coupure de courant soudaine au moment où maman est sur le point de repasser le chemisier qu'elle va porter au travail, ou au moment où Kelechi Iheanacho est sur le point de tirer un penalty lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde des Super Eagles.

Même les histoires de neige, de métro ou d'autobus à deux étages ne peuvent être comparées au miracle de l'électricité constante - une caractéristique de base de la vie moderne qui a échappé à notre pays bien-aimé pendant des décennies.

Le Nigéria a traversé ce qui est probablement la panne d'électricité la plus éprouvante que le pays ait connue depuis que je suis enfant.

Parmi mes meilleurs souvenirs d'enfance, dans les années 1980, je me souviens d'être assise avec ma famille dans notre maison de la ville d'Umuahia, dans le sud-est du pays, la nuit, dans l'obscurité du salon, à l'exception de la lueur d'une lampe à pétrole sur la table centrale en bois.

La télévision étant éteinte et tout le quartier étant réduit au silence par la coupure de courant, nous avons imaginé des moyens de combler le temps et l'obscurité.

En général, mes parents nous racontaient des contes populaires igbo, dont beaucoup comportaient des refrains que mes frères et sœurs et moi devions chanter avec eux, ou des histoires de leur enfance, passée dans le Nigeria colonial, lorsque de nombreuses communautés n'avaient pas d'électricité.

Mon grand-père maternel, Wilfred Okonyia Okoroafor, était l'un des premiers hommes de la ville d'Oguta à posséder une lampe Tilley, disait ma mère. Cela signifie que leur maison, au début des années 1950, est devenue l'une des rares de la communauté à être éclairée par un appareil plus sûr et plus puissant que l'habituelle cheminée ou la faible lampe à huile.

Mon père m'a dit que mon village ancestral d'Umujieze n'avait pas l'électricité jusqu'à la fin des années 1970, lorsque son amitié avec le directeur de la compagnie nationale d'électricité de l'époque, Nepa, a influencé la décision de donner la priorité à notre village et de nous connecter au réseau national.

Mais il y a une différence majeure entre l'époque où ma famille partageait des histoires dans l'obscurité et aujourd'hui.

À l'époque, nous savions que ce n'était qu'une question de temps avant que l'électricité ne soit rétablie - une heure ou deux, ou trois peut-être.

Sauf en cas de problème majeur, généralement avec le transformateur du district, il était rare que les coupures de courant durent des heures, voire des jours.

Au fil des ans, cependant, les Nigérians se sont progressivement habitués au fait que notre gouvernement ne peut tout simplement pas produire suffisamment d'électricité pour tout le pays.

Nepa, l'acronyme de la Nigerian Electricity Power Authority, a rapidement été connu sous le nom plaisantin de "Never Expect Power Always" ou "Ne jamais s'attendre à toujours disposer d'électricité".

Lorsque le gouvernement a rebaptisé la société Power Holding Company of Nigeria (PHCN), la plaisanterie est devenue : "Please Hold a Candle Now" ou "Veuillez tenir une bougie maintenant".

Les Nigérians qui peuvent se le permettre trouvent toujours un moyen de résoudre leurs problèmes lorsque leur gouvernement ne le peut pas.

Ils creusent des trous de sonde dans leur cour pour avoir de l'eau potable.

Ils achètent des SUV pour surmonter les nids de poule caverneux, ou engagent des bulldozers pour niveler et graver les portions de route sur leurs trajets réguliers.

Ils emploient des agents de sécurité privés pour protéger leurs locaux et les accompagner lors de leurs déplacements dans des régions peu sûres.

Ils acquièrent des générateurs électriques pour leurs maisons et leurs bureaux, la taille et l'efficacité de la machine dépendant de ce que chacun peut se permettre.

La prolifération des générateurs, en particulier ceux qui sont bon marché et proviennent de Chine, est synonyme de pollution sonore et de fumées nocives qui, dans des environnements non ventilés, ont parfois anéanti des familles dans leur sommeil.

Elle entraîne également des dépenses supplémentaires en carburant pour alimenter les machines.

Plus vous êtes riche, plus il y a de chances que votre générateur fonctionne pendant des heures au lieu de seulement la nuit. Ces dernières années, les onduleurs sont également devenus populaires parmi ceux qui peuvent se permettre d'acheter ce dispositif d'alimentation sans coupure qui peut être chargé lorsque l'électricité est allumée et servir de réserve pendant les pannes.

Hélas, cet arrangement parfait pour gérer un problème de longue date a été sabordé pour de nombreux Nigérians ces dernières semaines.

Les regrets présidentiels

La pénurie nationale de carburant a coïncidé avec l'effondrement du réseau électrique national qui a plongé dans l'obscurité pendant plusieurs jours certaines parties des grandes villes du Nigéria, dont Lagos et Abuja.

"Je regrette profondément les désagréments causés", a déclaré le président Muhammadu Buhari en présentant ses excuses au pays la semaine dernière.

Il a blâmé les commerçants pour les pénuries de carburant et les problèmes techniques pour les pannes de courant, promettant que ces deux malheurs seraient bientôt résolus.

De nombreux onduleurs n'ont plus de batterie. Beaucoup de gens ont leurs générateurs mais ne trouvent pas de carburant à acheter.

Même les vendeurs du marché noir, qui quadruplent généralement leur prix dans ces moments-là, n'ont pas pu assurer un approvisionnement régulier.

Même les riches, qui peuvent se permettre d'acheter du carburant à n'importe quel prix, n'ont pas pu échapper, au moins en partie, à l'obscurité.

Je doute que quelqu'un ait été d'humeur à raconter des contes populaires.