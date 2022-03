Afrique Avenir : Agribusiness, zoom sur le parcours de trois entrepreneures de Madagascar au Congo-Brazzaville

Elles sont trois jeunes femmes, économiste, ingénieure de formation et enseignante et ont en commun une passion de l’agriculture. Du Congo Brazzaville à Madagascar, Afrique Avenir vous propose les parcours de trois agri-preneures convaincues que l’avenir du continent passera par la suffisance alimentaire et l’autonomisation des femmes. Elles reviennent sur leurs premiers pas dans l'entrepreneuriat agricole dans une interview croisée.