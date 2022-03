Pénurie de liquidités en Algérie : "acheter de l'huile de cuisson, c'est comme acheter de la drogue".

Les consommateurs algériens ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.

Les prix des denrées alimentaires grimpent en flèche en Algérie, où les consommateurs affirment que l'huile de cuisson et le lait sont si rares qu'il faut amadouer les commerçants pour en obtenir.

"On a l'impression d'acheter de la drogue", déclare Samiha Sammer, 31 ans, avec un mélange de cynisme et de dégoût.

Elle aimait autrefois faire des gâteaux pour sa famille et ses amis, et tirait même un revenu secondaire de sa passion, mais elle ne trouve plus tous les ingrédients dont elle a besoin.