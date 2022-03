Guerre Ukraine - Russie : quelle solution pour les étudiants africains qui ont fui l'Ukraine ?

Soraya Ali

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Desmond Muokwudo Légende image, Avant d'étudier en Ukraine, Desmond Chinaza Muokwudo a été soudeur au Nigeria

Desmond Chinaza Muokwudo, un étudiant nigérian de 30 ans qui a récemment fui l'Ukraine, a passé 11 ans à économiser pour faire des études en Europe.

Autrefois soudeur de pipelines dans l'État d'Anambra, il rêvait d'étudier les relations internationales - mais il a connu le chômage dans un contexte de récession en 2016. Ce n'est que lorsque ses parents ont décidé de vendre leur petit terrain qu'il a réussi à réunir suffisamment de fonds pour poursuivre son rêve.

Il s'est finalement inscrit l'an dernier à l'université, et n'avait passé que trois mois en Ukraine lorsque la Russie a lancé son invasion.

"Mes parents n'ont plus rien, ils ne peuvent pas me soutenir", explique-t-il au téléphone, l'air défait, depuis son logement temporaire à Berlin, en Allemagne.

"Mon gouvernement me dit simplement de rentrer chez moi, mais il n'y a rien qui m'attend au Nigeria".

M. Muokwudo est l'un des quelque 16 000 étudiants africains qui vivaient en Ukraine et qui font maintenant des pieds et des mains pour poursuivre leurs études.

Beaucoup d'entre eux ont vécu des moments traumatisants en fuyant, sur fond de rapports d'abus raciaux à la frontière.

Des centaines d'entre eux sont rentrés chez eux grâce à des vols de rapatriement, bien que le nombre exact ne soit pas clair, mais des milliers d'entre eux, comme M. Muokwudo, sont probablement encore en Europe.

"J'ai fait trop de sacrifices pour arriver ici. Je dois rester en Europe, et je dois recevoir une éducation", déclare M. Muokwudo.

Les universités du monde entier ont tendu la main aux étudiants fuyant l'Ukraine, sous la forme de places garanties, de frais de scolarité réduits et d'assouplissements des exigences en matière de visa.

Les responsables africains ont également multiplié les efforts diplomatiques pour obtenir des garanties pour leurs étudiants, les ministres des Affaires étrangères rencontrant leurs homologues européens pour négocier des accords.

Les étudiants ghanéens en médecine se sont vu offrir environ 250 places à l'université de médecine de Hongrie et 200 à l'université de médecine St George à Grenade.

L'université Semmelweis de Hongrie, qui permet aux étudiants en médecine de poursuivre leurs études gratuitement jusqu'à la fin de la guerre, affirme avoir reçu plus de 2 000 demandes en quelques semaines, principalement de la part d'Africains.

Toutefois, de nombreux étudiants affirment que ces offres sont accordées au cas par cas et qu'elles sont entourées de paperasserie. Elles dépendent en grande partie du diplôme que les étudiants entreprennent, du nombre d'années qu'ils ont déjà accomplies et de la somme qu'ils peuvent encore se permettre de payer.

M. Muokwudo s'est plaint que certaines universités n'acceptent pas les non-Ukrainiens.

"Nous ne prenons que les citoyens ukrainiens", c'est ce qu'on m'a dit", déclare-t-il, faisant référence à la politique de l'université de Tallinn en Estonie.

L'université a confirmé que seuls les Ukrainiens pouvaient déposer leur candidature en dehors de la procédure d'admission habituelle, mais a précisé que les étudiants internationaux étaient toujours les bienvenus pour déposer leur candidature de la manière habituelle.

Séminaires en ligne

La guerre a placé bon nombre de ces étudiants devant des choix difficiles - et a laissé à certains la perspective de ne pas être sélectionnés.

Selon un décompte du gouvernement, le Nigeria a accueilli plus de 1 000 personnes, principalement des étudiants, en provenance d'Ukraine.

Parmi elles, Fehintola Moses Damilola, 22 ans, étudiant en médecine, a été bloqué dans la ville assiégée de Soumy pendant des semaines.

"Je suis simplement heureux d'être en sécurité et avec mes parents", confie-t-il à la BBC depuis son domicile dans l'État d'Oyo.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines universités ukrainiennes, dont celle de Kharkiv, tentent de poursuivre les cours en ligne malgré la guerre.

C'est la première fois qu'il se rend chez lui depuis plus de cinq ans, et il n'est plus qu'à un semestre de devenir un médecin qualifié.

Il a la chance de pouvoir compter sur des cours en ligne, que certaines universités ukrainiennes proposent, malgré le conflit en cours, en utilisant l'infrastructure numérique développée pendant les périodes de fermeture pour cause de pandémie.

Dans l'État de Kaduna, au Nigeria, Firdausi Mohammed Usman a également suivre des cours en ligne. Cette étudiante en médecine de 22 ans est en cinquième année à l'université nationale de médecine de Kharkiv, une ville de l'est de l'Ukraine qui a subi des bombardements nocturnes.

Elle a déclaré que les professeurs organisaient des séminaires pratiques en ligne et que certains apparaissaient à l'écran.

Pour des raisons de sécurité, ses professeurs ne disent pas où ils se trouvent exactement. Certains ont fui le pays, mais d'autres sont encore en Ukraine et quittent les abris anti-bombes en sous-sol pour accueillir les cours à l'étage.

"Ils ne veulent pas que nous abandonnions tous ou que nous soyons transférés ailleurs, sinon l'université pourrait être obligée de fermer ses portes pour toujours. Nous n'avons pas accès à nos dossiers académiques, donc c'est la meilleure option pour le moment."

Légende vidéo, Étudiante nigériane en Ukraine : " Ils ont dit que si tu es noir, tu dois marcher ".

"Je ne veux pas revenir en arrière".

M. Damilola, qui était président de l'Union des étudiants nigérians à Soumy, a également souligné l'importance des cours en ligne pour les étudiants en médecine en dernière année comme lui.

Crédit photo, Fehintola Moses Damilola Légende image, Fehintola Moses Damilola, que l'on voit ici à droite avec d'autres étudiants, se trouvait en Ukraine depuis l'âge de 17 ans.

"C'est peut-être difficile avec cet internet, mais il ne me reste qu'un semestre et je ne peux pas me permettre de commencer dans une nouvelle université", dit-il en luttant pour être entendu alors que la ligne WhatsApp ne cesse de couper.

Il a également estimé que terminer son diplôme au Nigeria signifierait revenir en arrière sur le plan académique.

Marcel Chidera, originaire de l'État d'Enugu au Nigeria, poursuit ses études en Pologne, après avoir refusé un vol de rapatriement organisé par son gouvernement.

Il n'est pas le seul. L'Angola a organisé un vol pour le retour de ses citoyens depuis Varsovie. Il devait ramener 277 personnes, mais seules 30 personnes ont embarqué.

"Rentrer chez soi sans diplôme n'était pas une option", déclare M. Chidera depuis son logement temporaire dans la capitale polonaise.

Le jeune homme de 25 ans s'estime chanceux car il n'a suivi qu'un cours d'ukrainien et peut donc commencer un nouveau cursus.

La plupart des cours en Pologne sont proposés en anglais et ouverts aux étudiants internationaux, bien que les coûts et les conditions d'admission soient souvent plus élevés qu'en Ukraine.

Il a trouvé un diplôme de gestion d'entreprise à prix réduit dans une université polonaise - et s'estime mieux loti que les autres membres de sa famille au Nigeria, où les professeurs d'université sont en grève nationale depuis le 14 février.

"Mes frères et sœurs étudient en ce moment au Nigeria. Ils ne sont même pas en classe à cause des grèves", a-t-il déclaré.

Une opportunité pour l'Afrique

Selon les ONG locales et les agences des Nations unies, l'enseignement supérieur en Afrique souffre depuis longtemps d'un financement insuffisant, d'une pénurie de personnel qualifié et d'un faible investissement dans la recherche et le développement.

Selon le classement mondial des universités, seules 60 universités africaines figurent parmi les 1 500 premières du monde.

L'Afrique du Sud, qui abrite les meilleures universités du continent, a intensifié ses efforts pour aider les étudiants qui rentrent chez eux.

Le Dr Mamphela Ramphele, ancien vice-chancelier de l'université du Cap, l'établissement le mieux classé d'Afrique, a déclaré qu'il s'agissait d'une "occasion de repenser la manière dont nous aidons les jeunes".

Ce sentiment a séduit les étudiants, comme Zoe Inutu en Zambie, qui cherchent des solutions dans leur pays. Elle avait entamé deux années d'études en relations publiques à Zaporizhzhia, dans le sud-est de l'Ukraine, lorsque la guerre a éclaté.

"Mes relevés de notes sont bloqués en Ukraine, donc je vais probablement devoir commencer un nouveau diplôme", dit-elle.