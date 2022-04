Insalubrité à Kinshasa : que faire de toutes les bouteilles en plastique jetées dans les rues ?

il y a une heure

A Kinshasa, c'est essentiellement dans le centre-ville que l'on retrouve des poubelles publiques. Malgré cela, certains jettent leurs bouteilles à côté et non à l'intérieur.

En janvier de l'année dernière, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngombila avait signé une note circulaire interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et autres emballages plastiques dans toute la ville de Kinshasa.

De graves conséquences sur l'environnement

Un début de solution ?

Sans protection et exposée à toutes sortes de maladies, elle remplit deux grands sacs en moyenne par jour et gagne 3000 francs congolais soit 1 dollars et 50 centimes afin de nourrir et scolariser ses enfants. Pour les ramasseurs de bouteilles plastiques, il n'y a pas d'engouement à cause du montant proposé par le gouvernement provincial.