La RD Congo rejoint la Communauté économique de l'Afrique de l'Est : entre défi et avantage pour les commerçants

il y a 38 minutes

L'intégration de la RD Congo dans la Communauté économique de l'Afrique de l'Est doit être un avantage et non un handicap, estime l Dr Joël Baraka, professeur à l'Institut supérieur de développement rural Bukavu et chercheur senior à Pole Institute de Goma.