Environnement : les Seychelles, un haut lieu de la biodiversité en Afrique

il y a une heure

Avec 85 % de ses animaux et 45 % de ses espèces végétales considérés comme endémiques, l'archipel est parfois appelé les "Galapagos de l'océan Indien". Et tant sur terre que dans l'océan, différents groupes s'efforcent de préserver ce paradis écologique.

Cette année, après avoir créé un plan de zonage sophistiqué et mené des conversations approfondies avec des représentants des secteurs du tourisme, de la pêche, du pétrole et de la conservation, le pays insulaire est prêt à mettre pleinement en œuvre l'initiative historique de planification spatiale marine qu'elle a annoncée il y a plusieurs années : protéger 30 % de son territoire océanique.

Protéger les ''îles extérieures''

Le tourisme, le changement climatique et d'autres facteurs ont déjà eu un impact considérable sur l'environnement des "îles intérieures", plus peuplées, des Seychelles. Cet accord, qui s'inscrit dans le cadre d'un accord d'annulation de la dette nationale en échange de mesures de conservation, vise désormais à protéger les 72 "îles extérieures" coralliennes de faible altitude, avant qu'il ne soit trop tard.

Une masse terrestre limitée

Cependant, les Seychelles affirment qu'elles cherchent à combler le fossé entre cette initiative ambitieuse et les besoins immédiats des économies locales en impliquant toutes les parties concernées (les travailleurs de la pêche et du tourisme, entre autres).

L'océan n'est pas la seule partie des Seychelles qui est préservée. Sur terre, l'Autorité des parcs nationaux veille sur deux zones principales, le Parc national du Morne Seychellois et le parc national de Praslin, qui abritent tous deux une longue liste d'espèces animales et végétales endémiques.

Le parc du Morne Seychellois, situé sur la plus grande île de Mahé, couvre 20 % de la surface de l'île, fournit de l'eau douce aux habitants et est traversé par des sentiers qui passent devant des ruines historiques datant de l'époque où les colons français et britanniques, les commerçants indiens et chinois passaient par les îles.