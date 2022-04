Chauffeur de taxi-moto au Liberia : comment la restitution de 50 000 dollars a changé la vie d'Emmanuel Tuloe

Jonathan Paye-Layleh

BBC News, Monrovia

il y a une heure

Ce qui est arrivé au Libérien Emmanuel Tuloe a tout d'une fable moderne.

Le jeune homme de 19 ans, vêtu d'un uniforme scolaire composé d'une chemise bleu ciel et d'un short bleu marine, semble incongru dans une classe remplie d'élèves ayant au moins six ans de moins que lui.

Mais cet ancien élève de l'école primaire est heureux.

L'année dernière, il luttait pour gagner sa vie en tant que chauffeur de moto-taxi lorsqu'il a trouvé 50 000 dollars dans une liasse de billets américains et libériens, emballés dans un sac en plastique au bord de la route.

Il aurait pu facilement empocher cette somme qui aurait pu changer sa vie. Mais il l'a donné à sa tante pour qu'elle s'en occupe et lorsque le propriétaire légitime a lancé un appel sur la radio nationale pour retrouver l'argent, Emmanuel s'est présenté.

Moqué par certains pour son honnêteté - on se moquait de lui en disant qu'il mourrait pauvre - son acte lui a valu de généreuses récompenses, notamment une place au Ricks Institute, l'une des écoles les plus prestigieuses du Liberia.

Le président George Weah lui a remis 10 000 dollars et le propriétaire d'un média local lui a également donné de l'argent, dont une partie a été collectée auprès des téléspectateurs et des auditeurs. Et le propriétaire de l'argent trouvé a fait don de 1 500 dollars de marchandises.

En outre, et c'est peut-être le plus important, une université américaine a réagi en lui offrant une bourse d'études complète une fois qu'il aurait terminé ses études secondaires.

Apprécier la discipline académique

Et c'est bien ce qu'il tente de faire à Ricks, un pensionnat créé il y a 135 ans pour l'élite de la société libérienne descendant des esclaves affranchis qui ont fondé le pays. Ses bâtiments à deux étages sont situés sur un magnifique campus luxuriant, à 6 km de la côte atlantique.

"J'apprécie l'école, non pas parce que Ricks a un grand nom, mais en raison des disciplines académiques et morales", a déclaré Emmanuel, en gloussant et en jouant avec le col de sa chemise.

Comme de nombreux enfants libériens issus d'un milieu rural pauvre, il a dû abandonner l'école à l'âge de neuf ans afin de gagner un peu d'argent pour aider sa famille. C'était peu de temps après la mort de son père dans un accident de noyade, puis il est allé vivre avec sa tante.

Il est devenu chauffeur de taxi-moto quelques années plus tard.

Légende image, Le prestigieux Institut Ricks est situé dans un parc luxuriant à l'ouest de la capitale, Monrovia

Après une si longue période sans éducation, il a besoin de beaucoup de soutien supplémentaire à l'école.

Lorsqu'Emmanuel a rejoint la classe de sixième année, "il se sentait un peu inférieur ; il ne pouvait pas s'exprimer dans la classe, mais nous avons travaillé avec lui jour après jour", a expliqué à la BBC Tamba Bangbeor, son professeur principal.

"Sur le plan académique, il est arrivé avec des bases faibles, alors nous avons essayé de le mettre dans le programme d'enrichissement. Cela l'a aidé."

Il a maintenant six ans d'école secondaire devant lui et aura 25 ans lorsqu'il sera diplômé. Mais la différence d'âge avec ses camarades de classe ne le dérange pas et il les décrit comme "amicaux".

Emmanuel apprécie également l'internat, disant que "la vie en dortoir est bonne car c'est une façon d'apprendre à vivre par soi-même un jour".

Pour ce qui est de l'avenir, il veut étudier la comptabilité à l'université "pour me préparer à aider à guider l'utilisation de l'argent du pays".

Sa prudence et son honnêteté ont été considérées comme des exemples à suivre dans un pays où les allégations de corruption sont légion et où les fonctionnaires sont souvent accusés de voler les ressources de l'État.

Il est bon d'être honnête

Réfléchissant à la façon dont certaines personnes se sont moquées de lui pour avoir rendu l'argent, il reconnaît qu'il aurait pu utiliser ces fonds pour améliorer sa situation matérielle "mais cela n'aurait jamais pu me donner l'opportunité que j'ai maintenant".

Emmanuel a remercié Dieu de lui avoir donné les récompenses et il est également "reconnaissant à mes parents de m'avoir appris à être honnête".

"Et mon message à tous les jeunes est le suivant : C'est bien d'être honnête ; ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas."

Les enseignants de Ricks apprécient la présence d'Emmanuel.

"Non seulement nous avons récemment bénéficié de son honnêteté en tant qu'école, mais il est le deuxième gardien de but de l'équipe de football de l'école", a déclaré M. Bangbeor à propos du fan inconditionnel de Chelsea, qui joue dans l'équipe aux côtés d'élèves plus proches de son âge.

Les camarades de classe d'Emmanuel se réjouissent également de sa présence.

Bethlene Kelley, 11 ans, l'a qualifié de "grand ami avec lequel nous aimons partager et dont nous aimons prendre soin parce qu'il est calme et ne parle pas trop. [Il est loyal, respectueux et sincère".

Caleb Cooper, 12 ans, apprécie Emmanuel pour sa conduite en classe et dans le dortoir.

"Il ne vole pas ses amis", dit Caleb en riant.

"Si Emmanuel trouve quelque chose qui ne lui appartient pas, il le signale à l'enseignant. Si le professeur n'est pas là, il le dépose sur son bureau", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les motos-taxis sont un moyen courant pour les jeunes Libériens de gagner leur vie

Et d'après la vie qu'Emmanuel a laissée derrière lui, les chauffeurs de taxi-moto ne semblent pas lui en vouloir pour ses nouvelles perspectiv.es.

L'un d'eux, Lawrence Fleming, 30 ans, a déclaré à la BBC qu'il avait abandonné l'école en neuvième année à l'adolescence et qu'il avait suivi de près l'histoire d'Emmanuel.

"C'est une bonne chose qu'Emmanuel soit retourné à l'école, nous remercions Dieu pour lui", a-t-il dit.

Debout près de sa moto Boxer de fabrication chinoise, au carrefour animé de Brewerville, à l'ouest de Monrovia, il a donné un conseil.