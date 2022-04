Guerre du Tigré en Éthiopie : l'intérieur de Mekelle coupé du monde

Crédit photo, AFP Légende image, Ces personnes font la queue devant une banque pour essayer de récupérer leur argent

La trêve déclarée la semaine dernière par l'Éthiopie pour permettre l'acheminement de l'aide dans la région du Tigré, dans le nord du pays, laisse espérer que la guerre civile qui y sévit depuis 17 mois touche à sa fin.

La région a été totalement isolée pendant de nombreux mois, laissant des millions de personnes dans le besoin désespéré de nourriture et de fournitures essentielles. Un habitant de Mekelle, la capitale du Tigré, qui est sous le contrôle des rebelles du TPLF, a réussi à raconter à la BBC à quoi ressemble la vie.

Se procurer les produits de base nécessaires pour survivre au quotidien est une source d'angoisse.

En tant que père de deux jeunes enfants, j'ai le cœur brisé de ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de ma famille. Cela est dû en partie au fait que je ne peux pas utiliser l'argent dont je dispose car toutes les banques sont fermées.

Nous sommes nombreux à être confrontés à ce problème et l'argent est rare.

Je n'ai pas eu accès à mon compte depuis le mois de juin de l'année dernière et j'ai dû emprunter de l'argent à des amis et à des parents ici pour acheter de la nourriture pour ma famille.

Des parents à l'étranger ont également voulu m'aider, mais comme toutes les lignes téléphoniques et Internet ont été coupées, il est impossible d'organiser cela.

En outre, les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche.

La céréale locale de base, le teff, ainsi que la farine de blé, le poivre et l'huile de cuisson sont de plus en plus difficiles à acheter.

Il y a un an, 100 kg de teff coûtaient environ 80 dollars (47 836 FCFA), mais aujourd'hui, il faut débourser 146 dollars (87 301 FCFA).

Ceux qui peuvent se le permettre achètent une plus petite quantité de teff et le mélangent avec du sorgho et du blé moins chers pour faire de l'injera (pain plat), qui est un élément essentiel de chaque repas.

Mais beaucoup d'autres ne peuvent pas acheter de teff du tout.

Légende image, Des fruits sauvages, que les gens n'avaient pas l'habitude de manger, sont désormais en vente sur les étals en bord de route

On nous a dit de planter des légumes dans notre enceinte et nous y travaillons. Mais le problème est que nous devons nous procurer de l'eau.

Nous avions l'habitude d'acheter un baril de 200 litres d'eau pour nous permettre de tenir la semaine, mais maintenant nous ne pouvons plus nous le permettre et nous nous approvisionnons à la place dans des puits peu profonds.

De nouvelles chaussures ou de nouveaux vêtements pour les enfants et manger de la viande sont devenus des luxes.

L'eau courante et l'électricité sont limitées, et elles apparaissent et disparaissent tout au long de la journée - parfois, il peut se passer plusieurs jours sans que l'une ou l'autre ne soit disponible.

De nombreuses personnes sont au chômage et la majorité des magasins et des centres d'affaires de Mekelle sont fermés car ils ne peuvent pas payer le loyer de leurs magasins ou manquent de fournitures à vendre.

Légende image, De nombreux commerces sont fermés dans le centre de Mekelle, mais les gens vendent des fruits et des légumes devant les commerces

En conséquence, les gens ont commencé à vendre leurs biens tels que voitures, meubles et bijoux pour acheter de la nourriture. Et ils sont obligés de vendre à un prix très bas.

Une bague en or de 21 carats, qui coûtait autrefois 64 dollars (38 279 FCFA), peut être vendue pour seulement 12 dollars (7 177 FCFA). Une voiture peut être vendue 7 000 dollars (4 187 213 FCFA) alors qu'elle en coûtait 16 000 (9 570 774).

Une fois que les gens n'ont plus rien à vendre, ils se tournent vers la mendicité et il y a tant de mendiants dans les rues - la majorité sont des mères avec des enfants.

Les services médicaux sont également à court de médicaments.

Les personnes souffrant de maladies chroniques meurent par manque de médicaments.

Les personnes vivant avec le VIH reçoivent leurs comprimés antirétroviraux par intermittence.

Les célébrations telles que les fêtes religieuses et les mariages, qui constituaient autrefois un élément essentiel du tissu social, ne sont plus qu'un lointain souvenir.

Quant à ce que je fais chaque jour, avant la réouverture des écoles, je faisais la grasse matinée.

C'est parce que je restais debout la nuit à regarder et écouter toutes les vidéos d'information que j'avais réussi à rassembler.

Les dernières nouvelles sont difficiles à obtenir.

Je n'ai pas accès à l'internet. À la place, je me rends chez des vendeurs sur le bord de la route pour enregistrer des vidéos et des audio sur les événements actuels qui sont vendus pour environ 0,20 $ (119 FCFA) chacun.

Le reste du temps, je lis des livres, je discute avec les voisins ou je me promène.

Essence inabordable

Maintenant que mon fils est de retour à l'école, j'ai beaucoup marché. Mon téléphone me dit que je fais normalement entre 9 000 et 12 000 pas par jour.

La plupart du temps, je fais le trajet de 2 km pour le déposer à pied le matin. Ma femme vient ensuite le chercher, toujours à pied, à l'heure du déjeuner.

J'avais l'habitude d'y aller en voiture, mais elle est garée devant chez moi depuis plus de 18 mois parce que je ne peux pas payer le carburant.

On peut encore en acheter, mais uniquement au marché noir. Un litre d'essence coûte aujourd'hui environ 10 dollars (5 981 FCFA) alors qu'avant la guerre, il coûtait 0,42 dollar (251 FCFA) dans une station-service.

Il est également hors de question de prendre un taxi ou un bejaj (pousse-pousse motorisé à trois roues), car un seul trajet en bejaj coûte 2 dollars (1 196 FCFA).

Des calèches tirées par des chevaux sont désormais utilisées pour les transports publics.

Légende image, Les voitures tirées par des chevaux ont fait un retour en force depuis le début de la guerre

De plus en plus de personnes se sont mises au vélo, mais même les bicyclettes sont devenues plus chères.

Les habitants souhaitent que le conflit soit résolu de manière pacifique et ont été très heureux lorsque la nouvelle de la cessation des hostilités est tombée la semaine dernière.

Cela n'a pas fait de différence concrète immédiate sur le terrain, même si le convoi de premiers secours est censé être en route. Les banques n'ont pas encore rouvert et certaines personnes sont frustrées, affirmant que la trêve était une promesse vide.

Je suis reconnaissante d'avoir survécu et de pouvoir partager mon histoire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans une situation pire que la mienne et que certains sont peut-être en train de mourir.

Il y a peut-être une lueur d'espoir dans tout cela : les gens continuent à se soutenir mutuellement.

"Ceux qui mangent seuls, mourront seuls" dit un proverbe de notre langue le Tigrinya et les gens le suivent.

Ils partagent ce qu'ils ont avec les autres, même si cela signifie qu'ils mourront de faim demain. Il y a tellement de solidarité à survivre ensemble.