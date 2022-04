Alimentation : l’importance de retracer le parcours du café congolais

Dans cette station, les grains de café provenant d'exploitations de la région sont débarrassés de leur peau et de leur pulpe. Ils sont lavés, triés et séchés, avant d'être envoyés en ville pour un traitement ultérieur.

Arisbe Mendoza, directrice de l'impact mondial de Fairtrade International, explique que la technologie de traçage offre des possibilités de contrôle et de soutien du traitement et de la rémunération équitables des travailleurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Pourtant, elle se fait l'écho des préoccupations de M. Mulomba, Mme Mendoza déclare : "D'après mon expérience, pour certaines des initiatives que nous avons prises dans le système, la technologie n'est pas le problème, c'est le renforcement des capacités que nous devons faire pour garantir que les producteurs et toutes les personnes de la chaîne d'approvisionnement qui utiliseront ces outils, les comprennent et sont capables de les utiliser pleinement".

Selon elle, les producteurs et les agriculteurs doivent pouvoir accéder et utiliser pleinement les données de la chaîne d'approvisionnement pour négocier les prix, prouver leur conformité et accéder aux marchés. Mais souvent, ce n'est pas le cas, ou les droits sur les données ne sont pas clairs.

Toutefois, elle craint que les coûts et les difficultés logistiques liés à la traçabilité ne finissent par être répercutés sur les producteurs. Elle met également en garde contre le fait que l'ajout d'un marketing autour de la traçabilité aux produits pourrait être plus déroutant qu'utile pour les acheteurs, qui sont déjà confrontés à une variété de labels prétendument durables.

Selon elle, les consommateurs sont de plus en plus disposés à changer leurs habitudes d'achat de produits alimentaires pour des produits plus durables, y compris en payant plus cher pour certains articles.