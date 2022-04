Attaque du train de Kaduna au Nigeria : 168 personnes toujours portées disparues

il y a une heure

Le récit d'un survivant

"Mais je suis si triste pour les personnes tuées et blessées - cela aurait pu être moi", a déclaré l'homme, qui a failli manquer le train, mais a couru avec sa femme et ses deux enfants pour l'attraper juste à temps.

Une attaque toujours pas revendiquée

"Rien n'est sûr nulle part"

Les enlèvements en bord de route n'étant que trop fréquents entre Abuja et Kaduna, le train semblait être la seule option sûre et abordable.

"Beaucoup préfèrent désormais rester chez eux ou dans leur quartier", ajoute-t-il, précisant que les entreprises qui dépendent du flux régulier de personnes entre le nord-ouest du Nigeria et Abuja seraient les plus touchées.

L'impuissance des autorités nigérianes

"Je suis dévasté et, honnêtement, je ne sais plus quoi dire aux Nigérians", a déclaré le ministre des Transports Rotimi Amaechi après l'attaque de la semaine dernière. "Le processus d'acquisition de la solution intégrée de surveillance et de contrôle de la sécurité a été fastidieux. Si les processus étaient moins lents, nous aurions sauvé des vies."

Le porte-parole présidentiel Garba Shehu a déclaré à la BBC que les chefs de l'armée et de la sécurité ont maintenant reçu l'ordre d'être plus "décisifs" dans leur poursuite des bandits, et a déclaré que des "plates-formes de surveillance et de contrôle" étaient recherchées pour le chemin de fer Abuja-Kaduna et la liaison ferroviaire Lagos-Ibadan du sud du Nigeria.