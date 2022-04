Santé mentale : des coiffeuses ivoiriennes formées au soutien psychologique

il y a 20 minutes

"D'abord observer la réaction, et les attitudes de la personne, l'écouter s'il le faut et puis l'orienter", énumère Geneviève Akadé.

Coiffeuses, ambassadrices de la santé mentale

"Les coiffeuses effectivement se retrouvent en position plutôt de réceptacles, en position d'éponge et elles n'arrivent pas forcément à savoir vers qui se tourner pour pouvoir aider un petit plus la cliente ", affirme à BBC Afrique Chrissy Kuoh coordinatrice du conseil scientifique de Bluemind.

La formation s'attache d'abord à expliquer ce qu'est la santé mentale "et ensuite nous aimerions aussi pouvoir leur apprendre l'écoute et l'empathie, beaucoup de bienveillance , lorsqu'une personne vient et se confie à elles et enfin nous voulons aussi leur apprendre à non seulement rassurer mais aussi ré orienter, la cliente", poursuit-elle.