Alpinisme : un Kenyan rejoint la première équipe entièrement noire à tenter l'Everest

il y a une heure

Environ 6 000 alpinistes sont connus pour avoir conquis l'Everest à ce jour, mais moins de 10 personnes d'origine africaine font partie de ce groupe exclusif. L'équipe Full Circle Everest espère plus que doubler ce nombre.

Ils viennent de quitter le camp de base et espèrent atteindre le sommet dans environ deux mois.

À 62 ans, M. Kagambi est le plus âgé de l'équipe d'alpinistes expérimentés. Il a atteint tous les plus hauts sommets d'Afrique, ainsi que le point culminant de quatre continents, et espère devenir le premier Africain à atteindre ces sept sommets.