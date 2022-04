Maman Africa : la femme qui aide les femmes victimes de diverses violences à travers la cuisine

Ses connaissances en cuisine , elle a commencé à les partager il y'a trois ans et demi voire quatre ans, et est fière d'avoir vu certaines de ses anciennes élèves ouvrir leur propres restaurants.

"Il y a deux ou trois qui ont déjà pris leur envol, elles ont déjà de petits restaurants, et en ce moment j'ai quatre à cinq filles que je forme, à comment préparer, comment servir etc.", confie-t-elle.

"A présent, je suis ici et je me concentre sur mon business. J'ai passé deux ans et dix mois de formation auprès de madame Elizabeth, dans son restaurant maman Africa. Et à présent, mon restaurant évolue très bien" confirme Esther Kahindo