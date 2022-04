Presse : une équipe médiatique somalienne entièrement féminine qui brise les stéréotypes

il y a une heure

Une unité médiatique entièrement féminine a été lancée en Somalie dans le but de renverser les stéréotypes et de lutter contre les difficultés rencontrées par les femmes journalistes dans le pays.

Selon le PNUD, qui a lancé l'initiative, l'unité vise à "fournir un espace où les femmes professionnelles des médias peuvent travailler avec un réel pouvoir de décision et sans être harcelées".

L'unité dirigée par des femmes, baptisée Bilan - qui signifie également "clair et lumineux" en somali - est composée de six membres.

Bilan sera totalement indépendante et pourra choisir ses propres projets qui seront diffusés à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et en ligne par l'un des principaux groupes médiatiques de Somalie, Dalsan Media Group, ainsi que par des groupes médiatiques internationaux.

"Pendant trop longtemps, les femmes journalistes somaliennes ont été traitées comme des citoyens de seconde zone et les informations somaliennes ont ignoré les histoires et les voix de la moitié de la population ; maintenant, nous sommes en charge de la salle de réunion et du récit", explique Nasrin Mohamed Ibraham, rédactrice en chef de Bilan.