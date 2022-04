Energie et mines : la Guinée est-elle prête à transformer la bauxite localement ?

il y a 11 minutes

La bauxite est traitée dans l'usine de la plus grande entreprise minière de Guinée, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), à Kamsar, une ville située au nord de la capitale Conakry.

La Guinée est le premier exportateur mondial de bauxite, avec jusqu'à 87 millions de tonnes par an.

Qu'ont dit les autorités ?

"Il en est aussi du processus de transformation de nos matières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. C'est un impératif et sans délai. Et ce, avant la fin du mois de mai", a déclaré le Colonel Mamady Doumbouya, selon les médias locaux.

"Vous et nous ne pouvons plus continuer ce jeu de dupes qui perpétuer une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger, et c'est maintenant", a-t-il dit.