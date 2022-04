Accord sur l'asile au Royaume-Uni : le Rwanda est-il une terre de sécurité ou de peur ?

Les visiteurs du Rwanda sont souvent époustouflés de trouver un pays où les choses semblent fonctionner efficacement.

Le pays est propre et bien rangé, avec des vues verdoyantes - et le wi-fi est bon dans la capitale, Kigali.

Tout le monde a tendance à payer ses impôts, les services sont fiables, les routes sont sûres - le gouvernement dit que c'est "l'une des nations les plus sûres du monde".

Prenons l'exemple de la pandémie. Le Rwanda n'a pas hésité à prendre le coronavirus par les cornes : des mesures de confinement ont été mises en place rapidement et appliquées de manière stricte. Aujourd'hui, plus de 60 % de la population est vaccinée - ce que le British Medical Journal qualifie d'exploit "dans un continent qui est un désert de vaccins Covid-19.

Mais derrière cette conformité et les parterres de fleurs aménagés de Kigali se cache une peur collective.

Entrez dans un bar et essayez d'entamer une conversation.

Si vous entrez dans un bar et tentez de lancer un débat controversé, on vous fera taire - et il est fort probable que votre comportement sera signalé aux autorités.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'espionnage des voisins est courant au Rwanda - même dans les bars

Les personnes considérées comme une véritable menace seront traitées avec sévérité.

"Cela ressemble à la Suisse de l'Afrique, mais c'est un pays extrêmement répressif et effrayant", dit à la BBC Michela Wrong, auteur d'un récent livre sur le Rwanda intitulé : Do Not Disturb.

Le dernier samedi de chaque mois, tout le monde se réunit dans son quartier pour faire un nettoyage collectif - les routes sont balayées, les ordures ramassées. On l'appelle Umuganda, ce qui signifie en kinyarwanda "travail communautaire".

Un Rwandais, qui a demandé à ne pas être nommé, explique qu'aucune loi n'oblige les gens à participer à l'Umuganda - mais on craint d'acquérir une réputation, que quelqu'un vous dénonce, que votre nom soit enregistré comme un fauteur de troubles.

Auto-école et cours de langues

Tout camp dans lequel les demandeurs d'asile sont envoyés dans le cadre du nouvel accord britannique est susceptible d'être une affaire bien organisée - pas les camps de réfugiés que vous voyez parfois avec des tentes ou des bâches en plastique accrochées à des épines.

Le pays, qui compte 13 millions d'habitants, a déjà accueilli plus de 900 demandeurs d'asile africains en provenance de Libye depuis 2019 - dans le cadre d'un accord avec l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Union africaine (UA).

Crédit photo, AFP Légende image, Le site de Gashora, géré par les Nations unies, dispose de structures permanentes - et beaucoup de ceux qui sont venus de Libye sont partis.

Ils ont été hébergés à Gashora, à environ 60 km (40 miles) de Kigali.

Le HCR affirme qu'il ne s'agit pas d'un camp de réfugiés, mais d'un mécanisme de transit d'urgence - et plus de la moitié d'entre eux ont déjà été relocalisés en Suède, au Canada, en Norvège, en France et en Belgique.

Le site de l'ONU, qui dispose de structures permanentes, a pour but d'enseigner à ceux qui ont souffert de conditions épouvantables dans les camps libyens, les compétences qui les aideront dans leur nouvelle vie. Le camp dispose d'une auto-école et propose des cours de langue, entre autres.

Mais lorsque le Danemark a annoncé l'année dernière qu'il prévoyait un accord similaire à celui que le Royaume-Uni vient de lancer, l'UA a réagi.

"De telles tentatives d'endiguer la migration de l'Afrique vers l'Europe sont xénophobes et totalement inacceptables", a-t-elle déclaré en août dernier.

L'Afrique accueille déjà 85 % des réfugiés dans le monde, "souvent dans des situations prolongées, alors que seuls 15 % sont accueillis par les pays développés", a-t-elle ajouté.

M. Wrong a qualifié cet accord de "cynique et amoral".

"Il s'agit de dissuader les demandeurs d'asile... toute personne qui tente de fuir la répression en Afrique sera horrifiée à l'idée d'être envoyée au Rwanda", a-t-elle déclaré.

Contrairement au projet du HCR, les détails publiés sur le programme britannique suggèrent que les demandeurs d'asile resteraient plus longtemps au Rwanda, "afin qu'ils puissent se réinstaller et prospérer", comme l'a déclaré le ministre de l'intérieur.

On ne sait pas exactement combien de personnes le Rwanda s'attend à accueillir, étant donné qu'il s'agit de l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique, mais le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'il accueillerait "des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir".

Depuis Kigali, Wrong affirme qu'il s'agit d'une "société agraire pauvre où chaque pouce de terre fertile est cultivé et qui n'a pas vraiment de place pour accueillir des réfugiés".

Les YouTubers poursuivis en justice

Personne ne s'attend à ce que cette décision suscite une grande opposition dans le pays, car les détracteurs de Paul Kagame, 64 ans, qui a dirigé les forces rebelles qui ont mis fin au génocide de 1994 et qui est président depuis 2000, ont tendance à le regretter.

Le mois dernier, Human Rights Watch a publié un rapport sur les poursuites engagées l'année dernière contre au moins huit YouTubers considérés comme critiques à l'égard du gouvernement. L'un d'entre eux, qui a filmé et critiqué des soldats expulsant par la force des résidents lors de l'assainissement d'un bidonville, a été condamné à sept ans de prison.

Les critiques qui fuient le pays sont poursuivies et assassinées par des agents rwandais en exil - ou, dans le cas de Paul Rusesabagina, le directeur d'hôtel qui a sauvé la vie de plus de 1 000 personnes pendant le génocide et sur lequel le film hollywoodien Hotel Rwanda a été basé, jugé.

Crédit photo, Reuters Légende image, Paul Rusesabagina, qui a été interprété par Don Cheadle dans le film hollywoodien Hôtel Rwanda, purge une peine de 25 ans de prison.

Après le génocide - au cours duquel 800 000 personnes ont été tuées - Rusesabagina est devenu citoyen belge et a utilisé sa notoriété pour s'élever contre ce qu'il considérait comme le régime répressif du président Kagame.

Mais en 2020, sa famille affirme qu'il a été enlevé lors d'un passage à Dubaï et emmené au Rwanda. Il a été condamné à 25 ans de prison pour avoir soutenu un groupe rebelle.

Sa fille, Carine Kanimba, a déclaré à la BBC que cela montrait que le Rwanda n'avait aucun respect pour les droits de l'homme : "Le Rwanda est une dictature, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Lors des dernières élections, le président a remporté les élections à 99%, ce qui vous indique que ce n'est pas une démocratie.

"Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement britannique déciderait d'envoyer des personnes vulnérables dans un pays qui est connu pour opprimer son propre peuple."

Une histoire d'amour avec les conservateurs

La raison est peut-être à chercher du côté de M. Kagame, qui mesure plus d'un mètre quatre-vingt, est un homme charismatique, amoureux du club de football d'Arsenal et déterminé. De nombreux dirigeants occidentaux - ceux qui peuvent se sentir coupables de ne pas avoir fait davantage pour arrêter le génocide qui définit le Rwanda pour de nombreux étrangers - sont sous le charme.

Crédit photo, AFP Légende image, Le président Kagame était présent à l'ouverture officielle de l'ovale de Kicukiro en 2017.

"Il est très doué pour identifier les problèmes qui empêchent les dirigeants occidentaux de dormir la nuit et pour leur présenter une solution qui semble être efficace et à moindre coût", déclare M. Wrong, rappelant comment des troupes rwandaises ont été envoyées au Mozambique l'année dernière pour faire face à une insurrection djihadiste.

L'année dernière, M. Kagame a déclaré qu'il proposait des centres de réfugiés pour des "raisons humanitaires". L'un des rares partis d'opposition rwandais a déclaré qu'il s'agissait d'une question d'argent.

Les nations occidentales sont impressionnées par le développement économique rapide du Rwanda depuis le génocide et par le fait que la corruption ne semble pas être un problème - bien que les donateurs émettent des avertissements sur les droits de l'homme.

L'histoire d'amour du parti conservateur britannique avec le Rwanda a commencé en 2007, alors qu'il était dans l'opposition, avec un projet appelé "Umubano", fondé par Andrew Mitchell.

L'ancien ministre du développement a organisé un voyage en avion pour les députés chaque année au mois d'août afin de travailler sur des projets de développement - et pour entraîner les joueurs de cricket.Une association de cricket liée au projet a commencé à collecter des fonds et, il y a quelques années, le stade de cricket ultramoderne de Gahanga, également connu sous le nom d'ovale de Kicukiro, a été inauguré juste à l'extérieur de Kigali.

Certains considèrent l'accord sur les demandeurs d'asile comme faisant partie d'une stratégie sophistiquée visant à améliorer l'image du Rwanda, alors que le pays se prépare à accueillir le sommet du Commonwealth en juin prochain.

Mais le porte-parole du gouvernement rwandais a rejeté les critiques, affirmant que personne n'était persécuté au Rwanda pour avoir une opinion.