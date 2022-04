Conflit en RD Congo : se cacher au sommet d'une colline pour échapper aux rebelles

Joice Etutu

BBC News

il y a 27 minutes

Crédit photo, Unicef

Des dizaines de milliers de personnes déplacées se sont rassemblées pour se mettre à l'abri sur une colline isolée de la province d'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Elles cherchent un refuge contre les attaques violentes et persistantes qui ravagent la région depuis des décennies.

Au milieu de ce chaos, se trouvent des enfants qui sont devenus orphelins, ont été forcés de quitter leur foyer et ont été témoins d'événements horribles.

Parmi ceux qui vivent dans le camp à flanc de colline se trouve un garçon de 14 ans qui est arrivé là seul après avoir fui une attaque. Nous l'appelons Blukwa pour protéger son identité.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Survivant d'une attaque armée

Blukwa et sa famille avaient déjà fui sa maison à deux reprises lorsqu'un groupe armé a attaqué le camp dans lequel ils vivaient.

"Je jouais avec mes amis et je ne savais pas où mes parents s'étaient enfuis", raconte-t-il.

Lorsque l'attaque a commencé, lui et un ami ont couru pour se mettre en sécurité, mais son ami s'est laissé distancer et a été attrapé et brutalement tué.

"J'ai continué à courir seul", dit-il.

Cette attaque a fait au moins 12 morts, dont six enfants.

Après l'attaque, Blukwa s'est rendu seul au camp situé sur la colline.

Il a vécu pendant des semaines avec une autre famille déplacée qui l'a accueilli, jusqu'à ce qu'il soit réuni avec sa famille.

Sa mère, à qui l'on avait dit qu'il avait été tué dans l'attaque, était ravie de le voir encore en vie.

"J'ai découvert que c'était son ami proche [qui avait été tué]. J'étais très heureuse de retrouver mon fils", confesse-t-elle, la voix pleine d'émotion.

Crédit photo, Unicef

Une des plus grandes populations de personnes déplacées au monde

Selon les Nations unies, quelque six millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en RD Congo.

Il s'agit de l'une des plus grandes populations de personnes déplacées au monde, à côté d'endroits comme l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie et l'Ukraine.

La plupart des personnes déplacées se trouvent dans les provinces orientales du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Vous y trouverez des rangées de camps de personnes déplacées abandonnés, désertés en raison des attaques des groupes armés - des attaques qui se produisent si souvent qu'elles sont presque devenues une routine.

L'est de la RD Congo abrite des centaines de groupes armés, qui font des ravages dans la région depuis près de 30 ans. Parmi les plus célèbres figurent le Codeco, le M23 et les ADF, affiliés à l'État islamique.

Le conflit est alimenté par un réseau complexe de facteurs, notamment des différends ethniques, l'instabilité politique et la lutte pour les vastes richesses minérales du pays.

Des pays voisins comme le Rwanda sont accusés de conspirer avec les rebelles, ce que le Rwanda a démenti.

Les intérêts commerciaux ont également été accusés d'alimenter la violence.

Le mois dernier, les États-Unis ont sanctionné le négociant en or belge Alain Goetz et un certain nombre de sociétés associées pour avoir prétendument fait passer en contrebande des centaines de millions de dollars d'or depuis la RD Congo.

Les États-Unis estiment que ce commerce illicite finance des groupes armés qui menacent la paix et la sécurité dans le pays. M. Goetz a démenti ces affirmations.

Crédit photo, Unicef Légende image, Blukwa trouve encore le temps de jouer au football avec ses nouveaux amis

L'état de siège pour endiguer le conflit

Pour tenter d'endiguer la violence, le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré un état de siège, c'est-à-dire la loi martiale, dans le Nord-Kivu et l'Ituri il y a près d'un an.

Toutefois, cette mesure n'a guère contribué à réprimer les troubles dans la région.

Ces dernières semaines, les attaques se sont intensifiées, incitant une nouvelle vague de personnes à fuir leurs foyers.

Des dizaines de civils ont été tués, ainsi que des soldats du gouvernement et neuf soldats de la paix des Nations unies.

Dans ce contexte d'escalade de la violence, la directrice exécutive de l'Unicef, Catherine Russell, a visité le camp de Blukwa en Ituri.

Elle décrit le choc que lui a causé la vue de ce camp tentaculaire au milieu d'un paysage verdoyant et vallonné, lors de son arrivée en avion.

"Le camp est immense et se trouve dans une zone si éloignée, mais c'était voulu car tout le monde pense qu'il sera plus sûr et plus éloigné des groupes qui pourraient l'attaquer", explique-t-elle.

Jusqu'à 50 000 personnes déplacées résident désormais dans ce camp où l'eau est rare, l'assainissement limité et l'accès aux soins inexistant. Les conditions sont terribles, mais partir comporte un risque encore plus grand.

Même partir pour chercher de la nourriture qui pousse dans les collines peut être une condamnation à mort, car les groupes armés sont connus pour attaquer ceux qui s'aventurent trop loin, malgré la présence de soldats de la paix de l'ONU dans une base voisine.

Au milieu de ce chaos, Blukwa trouve encore le temps de vivre son enfance.

"Quand je suis libre, je vais jouer au football", dit-il. "Nous récupérons les sacs et les cordes pour fabriquer un ballon de foot. Parfois, nous jouons aussi à des jeux de cartes", raconte-t-il. Son rêve est de devenir un jour médecin.