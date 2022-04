Simidele Adeagbo : celle qui se bat contre la discrimination fondée sur le sexe dans son sport

il y a une heure

L'athlète nigériane de monobob et de skeleton cherche à faire annuler les règles de qualification pour les Jeux olympiques d'hiver après avoir manqué une place aux Jeux de cette année à Pékin.

"Cette action est plus importante que moi, elle est plus importante que le bobsleigh. Il s'agit vraiment de l'avenir des athlètes féminines", confie-t-elle à BBC Sport Africa.

Adeagbo ne parlait pas de la question des athlètes transgenres dans le sport, un sujet de discussion majeur en ce moment, mais de quelque chose de beaucoup plus simple - à savoir, la disparité des places disponibles pour les athlètes masculins et féminins.

"Il y a tellement d'exemples où il a suffi d'une femme pour se lever et se battre ; l'équipe nationale de football féminin des États-Unis, Allyson Felix qui a poussé au changement pour les mères", ajoute-t-elle.

"Je veux m'assurer qu'aucune autre femme ne se retrouve dans cette situation, sachant qu'elle est talentueuse et capable, mais restant sur la touche - simplement parce qu'il y a un manque d'égalité entre les sexes."

Adeagbo a déposé une plainte auprès du Tribunal arbitral du sport (Cas), alléguant que le système mis en place par le Comité international olympique (CIO) et la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF) l'a empêchée de concourir en Chine.

"C'est pourquoi il est vraiment important de se tourner vers l'avenir pour s'assurer que les athlètes féminines talentueuses et capables ne soient pas mises à l'écart par cette discrimination sexuelle."

Mais si l'on regarde de plus près les chiffres, ils racontent une histoire bien différente.

Les hommes se voient attribuer 28 places de luge dans l'épreuve de bob à quatre et 30 places dans l'épreuve à deux, tandis que les femmes se voient attribuer 20 places dans le monobob et 20 dans le bob à deux.

"Lorsque l'on se penche sur les chiffres, on s'aperçoit qu'il n'y a tout simplement pas d'égalité, de sorte que toute athlète féminine qui tente d'atteindre les Jeux n'a pas les mêmes chances d'y parvenir", explique Adeagbo.

En janvier, Adeagbo - qui est dans la meilleure forme de sa carrière - est devenue la première Africaine à remporter une course internationale de bobsleigh, lorsqu'elle a remporté le titre de la série mondiale monobob en Allemagne.

"Je sors de la course de ma vie", dit-elle.

"Je n'ai jamais reculé devant les défis"

Même si Adeagbo avait franchi la ligne de départ à Pékin, elle insiste sur le fait qu'elle engagerait quand même cette action contre le CIO et l'ISBF.

"C'est la pire chose qui puisse arriver, surtout compte tenu de la quantité d'énergie et d'investissement que vous déversez en tant qu'athlète physiquement, mentalement et financièrement."

"J'aurais adoré être à Pékin, mais cela m'a donné l'occasion de faire une pause, de réfléchir et de comprendre les systèmes en place, et m'a donné l'énergie nécessaire pour prendre cette déception et la canaliser vers le changement."