Crédit photo, Library of Congress Légende image, Certificat d'adhésion à l'American Colonization Society. L'organisation a été créée en 1816 et était composée d'hommes blancs, dont beaucoup étaient propriétaires d'esclaves

Lorsque les premiers Noirs américains ont débarqué sur la côte ouest de l'Afrique il y a 200 ans, ils faisaient le contraire de leurs ancêtres qui, pendant plus de deux siècles, avaient été arrachés par la force au continent africain et réduits en esclavage en Amérique.

Ces pionniers, dont beaucoup venaient d'être libérés de l'esclavage et d'autres étaient des enfants nés libres de personnes asservies, ont établi une colonie sur le site qui allait être baptisé Liberia, ou "terre de liberté".

Ils ont laissé derrière eux la société esclavagiste des États-Unis, où, même après avoir été libérés, ils continuaient à faire face aux préjugés, aux inégalités et aux innombrables limitations. Dans leur nouveau pays, ils ont cherché à se construire une vie avec plus d'opportunités et de droits politiques.

Le bicentenaire de l'arrivée de ces premiers colons est célébré par le gouvernement libérien avec une série d'événements tout au long de cette année. Les célébrations ont débuté en février, avec une cérémonie à laquelle ont assisté une délégation des États-Unis et des chefs d'État de plusieurs nations africaines.

Mais l'histoire de la création de ce pays d'Afrique destiné à accueillir les anciens esclaves des États-Unis est complexe.

Alors que de nombreux Noirs américains libres avaient été le fer de lance du mouvement de retour en Afrique des décennies plus tôt, les débuts de la colonisation de ce qui allait devenir le Liberia ont été encouragés et parrainés par une organisation composée d'hommes blancs, dont beaucoup étaient des esclavagistes.

"Le mouvement de retour en Afrique a été lancé par des Noirs", explique à BBC News Brésil l'historien Ousmane Power-Greene, professeur à l'université Clark (Massachusetts) et auteur de livres sur le projet de colonisation.

"Mais en même temps, il y a ceux qui ont rejoint le mouvement parce qu'ils voulaient expulser (les Noirs américains libres). Ils étaient excités par l'idée de se débarrasser des Noirs (qui vivaient aux États-Unis)", souligne-t-il.

La société de colonisation américaine

Au début du 19e siècle, plusieurs décennies avant la guerre de Sécession (1861-1865), qui allait conduire à la fin de l'esclavage aux États-Unis, de nombreuses personnes dans le pays débattaient déjà de ce qu'il fallait faire de la population noire libre si cette institution était abolie.

C'est en quête de réponses à cette question qu'en 1816, un groupe d'hommes blancs réunis à l'hôtel Davis de Washington fonde l'American Colonization Society (ACS).

Crédit photo, Library of Congress Légende image, Carte de la côte ouest-africaine en 1830, incluant la colonie du Liberia, qui a commencé à être colonisée par les Noirs américains en 1822.

Créée un demi-siècle avant l'abolition de l'esclavage, l'AEC bénéficie du soutien de noms illustres, dont le président de l'époque, James Madison (1809-1817), l'ancien président Thomas Jefferson (1801-1809) et les futurs présidents James Monroe (1817-1825) et Andrew Jackson (1829-1837).

Les membres de l'AEC avaient des opinions diverses et souvent contradictoires sur l'esclavage.

Certains étaient abolitionnistes et avaient un réel désir d'aider la population noire à se construire une vie meilleure en Afrique. D'autres, en revanche, rejetaient l'idée d'abolition et estimaient que les Noirs libres ne devaient pas continuer à vivre aux États-Unis, car ils pouvaient mettre en péril l'institution de l'esclavage.

De nombreux propriétaires d'esclaves de l'époque craignaient que le nombre croissant d'affranchis ne fomente des rébellions parmi ceux qui étaient encore esclaves, et ils essayaient de les empêcher de coexister. Dans certains cas, les propriétaires d'esclaves offraient même la manumission à condition que les nouveaux affranchis acceptent de partir en Afrique.

D'autres membres de l'AEC prônent la fin progressive de l'esclavage, mais ils craignent également les effets de l'intégration et rejettent l'idée que les Noirs libres et les Blancs puissent vivre côte à côte.

Malgré cette diversité de positions, les membres de l'AEC s'accordent sur un projet de colonisation en Afrique, qui permettrait d'établir un foyer pour les affranchis sur ce continent et de réduire ainsi le nombre de Noirs libres vivant aux États-Unis.

L'idée a gagné en popularité et plusieurs sociétés de colonisation d'État ont rapidement vu le jour dans le pays, suivant le même modèle.

"S'agit-il d'une organisation raciste ? Est-elle anti-esclavagiste ? La réponse est plus complexe", déclare Mme Power-Greene, notant que l'AEC est passée par plusieurs phases au fil des décennies.

Mouvement de retour en Afrique

Bien que l'AEC ait été fondée par des hommes blancs, à l'époque, le mouvement de retour en Afrique était déjà populaire auprès de la population noire. Avant même l'abolition de l'esclavage, diverses communautés de Noirs américains libres ont vu le jour dans tout le pays.

"C'est dans ces communautés que les activités du mouvement de retour en Afrique ont lieu, que ces idées se développent", explique à BBC News Brazil l'historien Herbert Brewer, professeur à la Morgan State University de Baltimore, et expert de la diaspora africaine.

"Il est important de comprendre que le mouvement de retour en Afrique est antérieur à l'AEC", observe Brewer. "Dès le XVIIIe siècle, les Noirs des États-Unis réfléchissaient et écrivaient déjà sur différents projets visant à rapatrier les personnes d'origine africaine en Afrique."

Certains Noirs américains pensaient qu'ils ne pourraient échapper à la discrimination et jouir d'une vie vraiment libre et prospère qu'en retournant en Afrique, la terre de leurs ancêtres. Beaucoup étaient fiers de leur héritage africain.

"L'Amérique des années 1820 était un endroit particulier pour une personne noire libre", note Brewer. "Vous étiez légalement et techniquement libre, mais en réalité, et en fonction des différents types de lois qui existaient à l'époque, vous étiez exclu de la vie publique."

Crédit photo, Library of Congress Légende image, Joseph Jenkins Roberts, un Américain né en Virginie et arrivé au Liberia en 1829, a été le premier président du pays après l'indépendance en 1847.

Mais d'autres refusent l'idée de quitter le pays où beaucoup d'entre eux sont nés et qu'ils ont contribué à construire par leur travail, et défendent le droit à la pleine citoyenneté.

Dans ce contexte, la création de l'AEC suscite des divisions au sein de la population noire libre.

Beaucoup critiquent le projet comme étant un plan raciste, soutenu par les propriétaires d'esclaves, visant à empêcher l'intégration, à déporter les Noirs et à rendre l'institution de l'esclavage plus sûre. Même parmi les Noirs qui défendaient l'idée de quitter le pays, la méfiance régnait quant aux intentions réelles des membres de l'AEC.

D'autres, en revanche, voyaient dans l'organisation l'opportunité et les ressources financières nécessaires pour mettre en pratique le vieux projet de retour en Afrique. "Pour eux, cette alliance était un mariage de raison", dit Brewer.

"Il est difficile de souligner à quel point cette question est complexe", dit Brewer. "Certaines personnes étaient favorables au projet, puis ont changé de position. Certains voulaient aller en Afrique, puis ont renoncé. D'autres étaient contre l'idée et ont ensuite décidé d'y aller."

À la recherche de terres pour la colonie

Au moment de la création de l'AEC, la Couronne britannique avait déjà établi une colonie sur la côte ouest de l'Afrique, la Sierra Leone, pour accueillir les anciens esclaves, dont beaucoup avaient fui les États-Unis pour se rendre au Canada après la Révolution américaine.

Le succès de ce projet contribue à la popularité de l'AEC et, en 1818, l'association envoie des représentants en Afrique avec pour mission de trouver un endroit idéal pour installer sa colonie. Ces envoyés se heurtent toutefois à la résistance initiale des chefs locaux, qui ne veulent pas vendre leurs terres.

Deux ans plus tard, trois membres de l'AEC et 88 Noirs américains libres embarquent à New York et traversent l'Atlantique. Ils s'installent sur l'île de Sherbro, au large de la Sierra Leone, mais sont confrontés à de grandes difficultés et beaucoup meurent de la malaria.

L'AEC a continué à chercher un endroit approprié pour la colonie jusqu'à ce que, en 1821, elle parvient à acheter aux chefs locaux une bande de terre d'environ 58 km de long et 5 km de large dans la région côtière de Cabo Mesurado. Le paiement a été effectué en rhum, armes, produits d'épicerie et autres marchandises pour une valeur de 300 $.

L'arrivée de l'AEC et des colons américains a provoqué des divisions parmi les habitants, qui appartiennent à divers groupes ethniques et vivent dans des communautés habituées à des siècles de contact avec les Européens.

"Il existe des stéréotypes bigots et racistes sur l'Afrique qui ont affecté le récit de la création du Liberia", note Brewer. "L'une des distorsions est que les Africains étaient des peuples primitifs, isolés, sans exposition ni connaissance du monde."

Crédit photo, Library of Congress Légende image, La Première Dame Jane Roberts : Les immigrants ont recréé de nombreux aspects de la société américaine au Libéria tout en conservant la langue anglaise, les coutumes, la tenue vestimentaire et le style architectural des États-Unis.

"Ils interagissaient avec des navires qui venaient à terre depuis les années 1400, ils faisaient partie du commerce transatlantique, qui incluait l'esclavage", explique Power-Greene.

Power-Greene rappelle que l'arrivée de l'AEC et des colons américains a interféré avec ce système commercial, qui impliquait non seulement le trafic d'êtres humains, mais aussi la vente de nourriture et d'autres biens aux navires, avec un impact sur toute l'économie de la région.

"Une partie de l'opposition venait des Africains qui participaient à la traite des esclaves", ajoute Brewer, notant que cet aspect caractérise également la fondation du Liberia dans le cadre du mouvement abolitionniste.

Difficultés et tensions initiales

La colonie installée sur le site a reçu ses premiers résidents en provenance des États-Unis en avril 1822. Le groupe qui avait débarqué deux ans plus tôt sur Sherbro Island s'installe également dans la nouvelle zone.

Bien que créée pour héberger des Noirs américains, la colonie fut initialement gérée par un représentant blanc de l'AEC. En 1824, elle fut baptisée Liberia, et sa capitale fut appelée Monrovia, en l'honneur du président américain de l'époque, James Monroe, qui avait assuré le financement du projet.

De nouvelles acquisitions de terres ont élargi le territoire de la colonie, qui a accueilli plus de 13 000 Américains au cours des décennies suivantes. Des milliers d'autres ont été envoyés dans la région après avoir été sauvés de navires opérant illégalement après l'interdiction de la traite transatlantique des esclaves.

Les sociétés d'État, inspirées par l'AEC, ont également commencé à acquérir des terres à proximité et à envoyer des Noirs américains dans les colonies de la région, élargissant ainsi la colonie.

La période initiale était semée d'embûches, avec des maladies qui ont tué des milliers de personnes au cours des premières années et des attaques de groupes hostiles. Les immigrants étaient d'origine africaine, mais la plupart étaient nés aux États-Unis et ne connaissaient ni la langue ni les coutumes locales.

Même parmi ceux qui étaient nés en Afrique, peu avaient des souvenirs de la terre dont ils avaient été arrachés à un jeune âge. En outre, étant donné l'immensité et la diversité du continent, il était peu probable que leurs ancêtres soient originaires de la même région que celle où ils immigraient.

"Les personnes qui viennent en Afrique doivent s'attendre à connaître de nombreuses difficultés, qui sont courantes (lors de la première installation) dans tout nouveau pays", écrit l'Américain William Burke dans une lettre de 1858.

En 1853, peu après avoir été émancipés, Burke et sa femme, Rosabella, embarquent avec leurs quatre enfants sur un bateau en provenance de la ville américaine de Baltimore à destination du Liberia. Forgeron de formation, Burke a étudié le latin et le grec dans sa nouvelle patrie et est devenu ministre presbytérien.

Ses lettres, conservées par la bibliothèque du Congrès américain, décrivent non seulement les difficultés rencontrées par les pionniers, mais aussi la satisfaction de cette nouvelle vie. "J'aime l'Afrique et je ne l'échangerais pas contre l'Amérique", écrit Rosabella en 1859.

"Je m'attendais à tout ce que j'ai trouvé et je n'ai pas été déçu ou découragé par quoi que ce soit", écrit Burke. "Le Seigneur m'a abondamment béni depuis mon séjour en Afrique, ce dont je ne pourrai jamais être assez reconnaissant".

Ces premiers immigrants ont recréé de nombreux aspects de la société américaine au Liberia, en conservant la langue anglaise, les coutumes, les vêtements et le style architectural auxquels ils étaient habitués aux États-Unis.

Les premières années ont été marquées par des conflits, causés principalement par l'expansion du territoire, mais aussi par l'intégration entre la population indigène et les nouveaux arrivants, qui ont construit des écoles, des églises et créé des liens avec les habitants locaux.

Brewer souligne que cette intégration a généré une société hybride, avec des réflexions sur la culture, la langue, l'alimentation et d'autres aspects qui sont encore présents aujourd'hui.

Indépendance et guerre civile

En 1847, la colonie déclare son indépendance de l'AEC et devient la deuxième république noire au monde, après Haïti. Joseph Jenkins Roberts, un Noir américain né en Virginie et arrivé au Liberia en 1829, est élu président.

Malgré son rôle dans la création du Liberia, Washington ne reconnaît pas immédiatement la nouvelle nation, craignant les répercussions possibles sur la question de l'esclavage aux États-Unis. Les deux pays n'établiront des relations diplomatiques qu'en 1862, en pleine guerre civile américaine.

Aux États-Unis, la proposition selon laquelle les anciens esclaves devaient se rendre volontairement en Afrique ou dans les territoires des Amériques a continué d'être défendue pendant des décennies. Mais de plus en plus d'abolitionnistes ont commencé à prendre position contre l'idée de colonisation et, au tournant du siècle, l'AEC avait perdu de son importance.

Au sein de la population noire, cependant, le mouvement de retour en Afrique continue de gagner des adhérents. Le Liberia et d'autres nations africaines ont accueilli de nouvelles vagues de Noirs américains pendant plusieurs décennies, y compris dans les années 1960, au plus fort du mouvement des droits civiques aux États-Unis.

"La popularité des idées de retour en Afrique a augmenté, diminué et augmenté à nouveau en fonction des circonstances", déclare Brewer.

À la fin des années 1980, le Liberia a été confronté à une guerre civile brutale qui a fait plus de 200 000 morts. L'une des allégations est souvent que les tensions et les inégalités entre les immigrants et la population autochtone, des décennies auparavant, ont joué un rôle crucial dans les origines de ce conflit.

La critique est que les Libériens nés aux États-Unis formaient une élite qui exploitait et discriminait les locaux. Mais Brewer, Power-Greene et d'autres historiens soulignent que cette situation s'est produite près de cent ans après l'arrivée des premiers colons et n'est pas le produit de la fondation du pays.

"Une partie des revendications en matière d'exploitation remonte aux années 1920, lorsque Firestone s'est impliqué", explique M. Power-Greene, en référence à l'usine de pneus fondée par les États-Unis qui, en 1926, a établi l'une des plus grandes plantations de caoutchouc du monde au Liberia et a fini par dominer l'économie et la politique du pays au cours des décennies suivantes.

Crédit photo, Library of Congress Légende image, Les Américains qui sont arrivés au Liberia ont cherché à se construire une vie avec plus de liberté, de droits politiques et d'opportunités. La photo montre la résidence du président Joseph Jenkins Roberts dans la capitale, Monrovia.

"Les Libériens (au 19e siècle) n'ont pas pu créer une caste raciale, comme on l'appelle souvent, qui ait beaucoup de sens. Ils ne représentaient que 3 % de la population totale de la région qui allait s'appeler le Liberia", note Power-Greene. .

Les historiens interrogés par BBC News Brasil soulignent que le système de castes sociales n'a pas été créé au 19e siècle, avec les pionniers, mais au 20e siècle, avec l'arrivée de grandes entreprises pour exploiter les ressources naturelles du pays.