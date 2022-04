Racisme : le Soudan est en colère après une insulte diffusée à l'antenne lors du procès d'El Béchir

Par Mohanad Hashim

BBC News

il y a 37 minutes

Légende image, Le journaliste Lukman Ahmed poursuit l'avocat afin de mettre en lumière le problème du racisme au Soudan

Une insulte raciste diffusée en direct à la télévision soudanaise lors d'un procès très médiatisé impliquant l'ex-président Omar el-Béchir déclenche un tollé contre le racisme qui continue d'imprégner la société soudanaise trois ans après l'éviction du dirigeant de longue date.

Avertissement : cet article contient des mots que certains peuvent trouver choquants

Les membres de l'équipe de défense de M. Béchir discutaient entre eux dans la salle d'audience de la capitale, Khartoum, et ne se sont pas rendu compte que leurs microphones étaient encore allumés.

On a entendu l'un d'entre eux dire : "cet 'esclave' avec son nez hideux m'irrite."

Le mot arabe "abd", qui signifie "esclave", est souvent utilisé au Soudan pour désigner les personnes dont on pense que les racines sont africaines plutôt qu'arabes - et c'est un terme péjoratif utilisé pour décrire les personnes noires.

Ce commentaire, formulé environ trois heures après le début de l'audience, n'avait rien à voir avec le procès diffusé sur Sudan TV et sur les pages YouTube et Facebook de la Sudan News Agency (Suna).

Les hommes discutaient du célèbre journaliste Lukman Ahmed, qui venait d'être limogé de son poste de directeur du radiodiffuseur public, où je travaillais également.

Ahmed, ancien correspondant de la BBC en arabe, originaire du Darfour, avait été nommé à ce poste lorsqu'une coalition civile et l'armée se partageaient le pouvoir après l'éviction de M. Béchir.

En octobre dernier, les généraux sont revenus sur l'accord de partage du pouvoir et ont déclenché un coup d'État. Ahmed est resté à son poste pendant six mois supplémentaires, mais il a finalement été accusé de ne pas avoir honoré le chef d'État militaire, en reléguant les informations le concernant au bas de l'écran.

Un extrait des commentaires de l'avocat est devenu viral, et de nombreux médias sociaux ont rapidement dénoncé l'insulte raciste faite aux dépens d'Ahmed.

Cela a rappelé l'un des slogans du soulèvement de 2019, lorsque les révolutionnaires ont scandé : "oh toi arrogant raciste, le pays entier est le Darfour".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Omar el-Béchir, qui a déjà été reconnu coupable de corruption depuis son éviction, est jugé pour son rôle dans le coup d'État de 1989

Elle visait M. Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 à la suite d'un coup d'État soutenu par les islamistes et devenu tristement célèbre dans le monde entier en raison du conflit au Darfour.

Il a été accusé par la Cour pénale internationale d'avoir commis des crimes de guerre et un génocide dans cette région après que des milices arabes pro-gouvernementales à cheval, connues sous le nom de Janjawid, ont commencé, au début des années 2000, à cibler des villages et à en chasser les résidents non arabes - ou "Zurga", terme local désignant les communautés noires. M. Béchir refuse de se rendre à La Haye mais nie les accusations, affirmant qu'elles sont motivées par des considérations politiques.

Le fait que ce soit l'un des avocats de M. Béchir qui ait fait ce commentaire a en quelque sorte fait comprendre aux révolutionnaires que le Soudan a fait un pas en arrière.

Omar El Béchir et ses contemporains sont peut-être encore en procès, mais l'homme qui a dirigé le Soudan pendant près de 30 ans, avec le grade le plus élevé de maréchal, n'est plus en prison.

Depuis le coup d'État, il se trouve dans un hôpital militaire privé, et nombreux sont ceux qui pensent que la junte finira par l'assigner à résidence, pour des raisons humanitaires, poursuivant ainsi le retour en arrière de la révolution qui l'a chassé du pouvoir.

"C'est le résultat d'une culture d'une mentalité corrompue", a tweeté le chef du Parti du Congrès soudanais (SCP), qui avait fait partie de la coalition civile qui a été renversée.

Outre l'indignation sur Twitter, l'association du barreau du Darfour a apporté son soutien à Lukman Ahmed, en lançant une action en son nom contre l'équipe de défense et l'avocat.

Lukman Ahmed a confié à la BBC que cette action avait pour but de "lutter contre la propagation du racisme dans le pays".

Il souligne qu'il est choquant de voir un racisme aussi flagrant dirigé contre une "grande partie des Soudanais et de l'humanité dans le monde" dans un cadre officiel "par des hommes de loi".

Pour ne rien arranger, l'un des avocats a également utilisé un terme blasphématoire à propos d'Ahmed, affirmant qu'il maudissait sa religion - oubliant ironiquement que le journaliste est également musulman, dans un pays majoritairement musulman.

Depuis l'indépendance en 1956, les attitudes racistes sont répandues au Soudan, tant en privé qu'en public - un héritage de la traite des esclaves du 19e siècle, lorsque des commerçants ottomans, européens et arabes ont lancé des raids dans le sud pour ramener des captifs à vendre.

Crédit photo, AFP Légende image, Les redoutées Forces de soutien rapide du Soudan sont issues des Janjawids

On croit depuis longtemps que les attitudes racistes des élites de Khartoum ont été un facteur déterminant dans l'histoire mouvementée du pays.

Elle a finalement poussé les Sud-Soudanais à l'indépendance et a déclenché les rébellions contre la marginalisation au Darfour, dans les monts Nouba et dans le Nil bleu, qui comptent tous d'importantes populations non arabes.

Le racisme du Soudan est également au centre d'un procès à La Haye, où un ancien chef janjawid nie les accusations de crimes contre l'humanité au Darfour.

Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, également connu sous le nom d'Ali Kushayb, est la première personne à être jugée par la Cour pénale internationale (CPI) pour le conflit qui a fait environ 300 000 morts et plus de deux millions de sans-abri.

Depuis le coup d'État d'octobre, le discours public est à nouveau chargé de sous-entendus racistes, de discours de haine et d'incitations à la violence.

Le Darfour a de nouveau connu une résurgence des affrontements ethniques et une vague de crimes violents a balayé la capitale et d'autres villes ces derniers mois.

Des groupes venus de l'extérieur de Khartoum et issus de différentes ethnies sont accusés d'être responsables de ce gangstérisme de rue, qui implique généralement des hommes armés sur des motos, connues sous le nom de "longues neuves" en raison des nombreux passagers à bord.

Les réseaux sociaux regorgent de vidéos montrant des justiciers en train de battre des criminels présumés et de procéder à des lynchages, ce qui ne fait qu'attiser les tensions ethniques.

Les gangs sont désormais associés à des rebelles issus de groupes situés dans des régions telles que le Nil bleu, le Darfour et les monts Nouba, qui se sont sentis rabroués par le gouvernement de partage du pouvoir et se sont depuis rangés du côté de l'armée, rejoignant ainsi le camp qu'ils combattaient auparavant.

Ceux que les rebelles étaient censés représenter considèrent cela comme un outrage - et cela alimente la méfiance des élites de Khartoum à l'égard des étrangers, ce qui entraîne des relations pernicieuses entre les différentes régions du pays.

Le vice-chef du Soudan, le général de corps d'armée Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagolo, utilise tout cela à son avantage. Considéré par l'élite comme un étranger, originaire du Darfour, il dirige la puissante force paramilitaire de soutien rapide issue des Janjawids.

Mais sa nouvelle alliance avec ses anciens ennemis - les rebelles du Darfour et les mercenaires - lui a permis de cultiver davantage son pouvoir.

À ce mélange toxique s'ajoute le fait que le Soudan n'a pas de loi criminalisant le racisme, ce qui signifie que Lukman Ahmed risque de perdre sa bataille juridique.

Lukman Ahmed a donc toutes les chances de perdre son procès, mais lui et ses partisans espèrent que cette affaire mettra en lumière la façon dont le racisme continue de saper le tissu social du pays, et qu'elle apportera finalement un certain changement.