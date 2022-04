Génocide au Rwanda : "j'ai pardonné à l'assassin de mon mari - nos enfants se sont mariés"

il y a une heure

Alfred et Yankurije se sont mariés 14 ans après le génocide

Pour guérir, il faut aimer - c'est ce que croit une femme qui a non seulement pardonné à l'homme qui a tué son mari il y a 28 ans, pendant le génocide rwandais, mais qui a permis à sa fille d'épouser son fils.

"Nos enfants n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Ils sont simplement tombés amoureux et rien ne devrait empêcher les gens de s'aimer", confie Bernadette Mukakabera à la BBC.

Elle et son mari Kabera Vedaste appartenaient à la communauté tutsie, qui a été prise pour cible après qu'un avion transportant le président rwandais d'ethnie hutue a été abattu le 6 avril 1994.

Après la fin des massacres et la prise du pouvoir par un groupe rebelle tutsi, des centaines de milliers de personnes accusées d'avoir participé aux meurtres ont été arrêtées.Gratien Nyaminani a été placé en détention et finalement jugé par l'un des tribunaux communautaires, appelés gacaca, mis en place pour traiter les suspects de génocide.

Lors de ces audiences hebdomadaires, les communautés ont eu la possibilité de faire face à l'accusé et d'entendre et de témoigner sur ce qui s'est réellement passé - et comment cela s'est passé.