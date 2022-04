Pétrole du Nigéria : comment les polluantes raffineries illégales sont dangereuses et lucratives

Crédit photo, Reuters Légende image, Des enterrements collectifs ont été organisés pour les personnes tuées après l'explosion dévastatrice d'une raffinerie illicite dans l'État d'Imo

La mort de plus de 100 personnes à la suite d'une explosion dans une raffinerie de pétrole illégale dans le sud du Nigéria a mis en lumière le monde lucratif du raffinage illicite, sur lequel Mayeni Jones et Josephine Casserly de la BBC ont enquêté.

Des heures de voiture, de moto et de marche nous ont conduits à une raffinerie de pétrole illégale et isolée - un site qui a récemment fait l'objet d'une descente et a été fermé par les autorités.

L'odeur du pétrole chatouille d'abord les narines avant que rien ne soit visible. Puis, la végétation verte et luxuriante s'estompe et nous arrivons dans une clairière noircie.

Il y a des flaques de pétrole sur le sol, avec des troncs d'arbres noirs et brûlés qui en sortent. La terre est tellement carbonisée qu'on dirait la scène d'une éruption volcanique.

Crédit photo, Fyneface Dumnamene/BBC Légende image, Les raffineries de pétrole illégales sont cachées dans les criques du delta du Niger

C'est une partie d'une crique dans le delta du Niger, un réseau dense de voies navigables dans le sud du Nigéria.

Une nappe de pétrole scintille sur l'eau et ce qui devait être autrefois des mangroves n'est plus qu'un enchevêtrement de branches grises et dénudées, dont les racines sont teintées de pétrole.

Nous sommes accompagnés par un homme politique local, Chidi Lloyd, et son équipe, qui nous expliquent comment le pétrole brut volé a été amené ici par bateau.

Au milieu de la clairière se trouvent deux grands chaudrons métalliques rouillés où le pétrole brut était raffiné ou "cuit".

Crédit photo, Fyneface Dumnamene/BBC Légende image, Les raffineries illicites sont au cœur d'un réseau criminel complexe

Un feu est allumé dans une fosse sous le chaudron et le pétrole brut est chauffé et condensé en différents produits pétroliers, du kérosène au diesel. Le pétrole chauffé est ensuite acheminé vers une chambre de refroidissement.

Mais ce processus ne se déroule pas toujours comme prévu et, lorsqu'il échoue, il provoque des explosions, qui peuvent être mortelles, comme celle de vendredi dernier.

Le nombre élevé de morts témoigne du fait que le raffinage illégal du pétrole est devenu un énorme employeur dans le delta du Niger au cours de la dernière décennie, dans un pays où le chômage monte en flèche.

Les travailleurs campent dans des raffineries de ce type pendant des semaines, travaillant souvent de nuit pour ceux qui sont à l'origine d'une entreprise hautement organisée qui implique une expertise technique, logistique et financière.

Le gouvernement estime qu'au cours de l'année dernière, plus de 3 milliards de dollars (1 billion 846 millions 880 millions 200 mille FCFA ) de pétrole ont été volés. Ce pétrole brut, qui est siphonné des oléoducs officiels puis raffiné dans la brousse, est vendu sur le marché noir au Nigeria ou exporté.

La suie contre "la famine"

La pollution causée par ces raffineries ne se fait pas seulement sentir dans le voisinage immédiat.

Le gaz produit lors de l'extraction du pétrole est souvent brûlé, au lieu d'être réutilisé, dans une pratique polluante pour l'air appelée torchage. Mais les raffineries informelles ne sont pas les seules à agir de la sorte - même si la loi l'interdit - les compagnies pétrolières s'y adonnent également.

Légende image, L'eau des ruisseaux a été noircie par le pétrole

Mais avec le développement du commerce illégal du pétrole, le torchage du gaz s'est intensifié et la pollution atmosphérique s'est aggravée.

On le constate immédiatement en arrivant à Port Harcourt, la principale ville du delta du Niger.

Un épais nuage noir de suie flotte dans l'air, parfois si dense qu'il est impossible de voir quoi que ce soit au-delà de 30 mètres.

Une nuit passée à dormir dans la ville peut laisser un résidu noir autour du nez, même si les fenêtres sont fermées. Un médecin d'un hôpital local dit qu'il voit de plus en plus de patients souffrant de problèmes respiratoires liés à la pollution.

Mais certains, comme Osaja, qui vit dans un somptueux manoir de la ville et nous a demandé de ne pas utiliser son vrai nom, pensent que c'est un prix à payer.

De sa voix douce, il nous dit qu'il dirige deux raffineries illégales et qu'il est impliqué dans l'approvisionnement en pétrole volé, ainsi que dans son raffinage et sa vente.

Sa collection de voitures de sport de luxe et sa piscine sont autant d'indices de sa richesse.

"Ne vaut-il pas mieux vivre dans un environnement pollué que de mourir de faim ? Si vous avez faim, allez-vous sentir quelque chose ?"

"Si la raison de la pollution est de générer suffisamment de fonds pour que tout le monde puisse vivre, vous oublierez même qu'il y a de la pollution", dit-il.

"Un Robin des Bois des temps modernes"

Certains de ceux qui n'ont pas réussi à trouver un emploi ailleurs sont d'accord.

Un photographe d'une trentaine d'années nous a raconté comment il a commencé à faire des travaux dans une raffinerie dans la brousse lorsqu'il ne trouvait pas assez de travail.

Il "cuisait" le pétrole brut - ce qui produit beaucoup de fumée que les travailleurs inhalent. Il raconte que lorsque cela se passait mal et que des explosions se produisaient, les ouvriers se jetaient dans le ruisseau, mais cela n'apportait pas toujours la sécurité car s'il y avait du pétrole dans l'eau, il prenait feu.

Les dangers encourus l'ont convaincu d'arrêter.

Crédit photo, Fyneface Dumnamene/BBC Légende image, Les raffineries illégales ont détruit les terres et les cours d'eau à proximité

Mais une diplômée en informatique, qui s'est engagée dans l'industrie après avoir eu du mal à trouver un emploi professionnel, est moins préoccupée par les questions de sécurité - même en tant que femme sur les ruisseaux.

Elle a la quarantaine, les cheveux longs et des boucles d'oreilles en argent, et utilise son bateau pour transporter des barils de pétrole vers et depuis les raffineries : "je suis une femme de la rivière, ce n'est pas si difficile pour nous."

Les personnes impliquées dans le commerce illicite nous ont dit que si le gouvernement a l'intention de sévir contre les raffineries illégales - comme le fait le gouverneur de l'État de Rivers, Ezenwo Nyesom Wike - il faut faire quelque chose pour fournir des emplois.

Ils pensent également qu'il ne sera pas facile de mettre fin au commerce illicite, étant donné le nombre de secteurs de la société impliqués, y compris les forces de l'ordre.

Osaja dit qu'il paie régulièrement des pots-de-vin pour protéger ses raffineries des raids : "tout le monde est impliqué. C'est du crime organisé".

Pendant ce temps, la police enquête sur les allégations du gouverneur de l'État de Rivers selon lesquelles un officier supérieur exploite une raffinerie illégale.

Crédit photo, Arise TV Légende image, Il ne restait plus que des véhicules calcinés après l'incendie survenu la semaine dernière dans une raffinerie illégale de l'État d'Imo

Pour Osaja, le raffinage illégal ne consiste pas seulement à faire de l'argent. Il se voit comme une figure de Robin des Bois, volant aux compagnies pétrolières pour donner à la population.

Son village natal a été un lieu très productif pour les compagnies pétrolières, mais la population locale est toujours appauvrie, manquant d'équipements de base, dit-il.

"Nous avons vu tellement d'injustice. Qu'est-ce qui va à la communauté locale ? Rien ! Zéro !

"Ceci est notre propriété. C'est le mien et vous le prenez, que me donnez-vous ? Alors maintenant, tout le monde a goûté à l'or noir [et] à son utilité pour la société."

Reportage supplémentaire par Fyneface Dumnamene.