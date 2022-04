Bitcoin : la Centrafrique l'adopte comme monnaie légale

il y a 28 minutes

Les membres du parlement ont approuvé à l'unanimité cette décision et le président Faustin Archange Touadera a signé un projet de loi qui fait du bitcoin une monnaie légale aux côtés du franc CFA.

Un responsable de la présidence a déclaré que cette initiative plaçait la RCA sur la carte des pays les plus audacieux et les plus visionnaires du monde.