Liberté de la presse : la radio qui fait du business pour garantir son indépendance éditoriale dans l'Est de la RDC

il y a 33 minutes

Dans ce local, on aperçoit des échantillons de différents produits de première nécessité. C'est entre autres de la farine de maïs, de blé ou de manioc, du sorgho, du haricot, du riz etc.

La cantine RTCT, sur l'une des routes fréquentées de la ville de Goma, dans l'est de la RDC est l'une des activités génératrices de revenus mises en place par la radio communautaire Tayna, (RTCT).

"Du commerce pour financer les programmes de qualités"

"Aujourd'hui nous avons tenu une cantine de produits vivriers, de première nécessité qui aide doublement. D'abord pour le personnel, ils peuvent lutter contre la famine chez eux mais au même moment cette cantine, sur le long terme, va être capable de générer des bénéfices qui vont être affectés à l'encouragement des journalistes et la production de programmes de qualité", explique-t-on à BBC Afrique.

Selon Reporters Sans Frontières, les journalistes Africains travaillent parfois dans des conditions de précarité qui les expose à des influences des acteurs économiques et politiques.

Une vingtaine de médias audiovisuels ont pignon sur rue à Goma et 149 journalistes y sont répertoriés par l'Union nationale de la Presse du Congo (UNPC).

L'indépendance de la presse à l'épreuve de la précarité économique

"On a dit donc on ne peut pas croiser les bras. Je sais qu'il y a des gens qui disent mais est ce qu'une radio peut faire du commerce, à plus forte raison une radio communautaire? " constate le directeur de la RTCT.