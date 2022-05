Mali : pourquoi rompt les accords de défense militaire avec la France et l'Europe et quels sont ces accords ?

La junte militaire du Mali a mis fin à la coopération et rompu les accords militaires avec la France et la force Takuba de l'Union européenne, plusieurs mois après que les nations occidentales ont annoncé un retrait coordonné du pays.

Sur quoi portent ces accords de défense militaire ?

Le 1er août 2014, l'opération militaire baptisée Barkhane, lancée par la France avec la collaboration de cinq pays du Sahel (le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad), remplaçait l'opération Serval lancée le 11 janvier 2013 pour stopper la progression des groupes rebelles armés du nord vers la capitale du Mali et soutenir les troupes maliennes. .

Les accords sont intervenus pour donner un cadre juridique à l'intervention militaire des forces françaises "Barkhane" et européennes "Takuba " dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali.

"La France est intervenu au Mali à la mi-janvier 2013 à la demande des autorités maliennes sur la base d'une simple lettre. Après il a fallu mettre ça dans un cadre juridique qui permettait au Mali de formaliser cette demande d'appui mais également à la France de protéger et d'encadrer cette intervention. Donc c'est le fond juridique de l'intervention militaire française, et puis européenne", a déclaré à BBC Afrique Baba Dakono, chercheur à l'Observatoire Citoyen sur la Gouvernance et la Sécurité.