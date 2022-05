Astrologie : tout savoir sur l'influence des étoiles dans nos vies

Paula Adamo Idoeta

BBC News Brazil à Londres

il y a 12 minutes

Crédit photo, Photoshot Légende image, L'observation du ciel a été cruciale pour les civilisations humaines, affirme le physicien Marcelo Girardi Schappo.

De la composition du corps humain à la construction des grandes civilisations, nous devons notre existence et notre évolution aux étoiles et à l'observation du ciel. Les étoiles ont donc une influence considérable sur nos vies.

Curieusement, cependant, il est courant que les gens attribuent à la position des planètes, de la Lune et des étoiles d'autres "pouvoirs" que, du point de vue scientifique, ils n'ont pas - comme celui de façonner notre personnalité ou notre comportement.

C'est ce qu'explique Marcelo Girardi Schappo, docteur en physique atomique et moléculaire, professeur à l'Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) et auteur de Astronomia - Os astros, a ciência, a vida cotidiana (ed. Contexto), un livre récemment paru qui traite de l'importance du ciel dans notre vie quotidienne.

Dans une interview accordée à BBC News Brésil, M. Schappo explique quatre influences déterminantes des étoiles sur l'existence humaine, et deux qui, bien que très populaires, n'ont aucun fondement scientifique.

Nous sommes des "poussières d'étoiles"

La plupart des éléments qui composent le corps humain se sont formés dans les étoiles, au cours de milliards d'années.

Nous parlons d'éléments comme le carbone, l'oxygène, le soufre, le magnésium et la plupart des noms que nous voyons sur le tableau périodique, existant dans des étoiles qui vivaient il y a des milliards d'années et qui explosaient et se reconstituaient continuellement.

Au cours de ce processus, explique Schappo, les étoiles ont formé un "nuage initial" qui a donné naissance au Soleil - l'étoile principale de notre système solaire - aux planètes comme la Terre et à la combinaison d'éléments qui ont permis aux gaz, aux minéraux, à l'eau et à la vie d'émerger et d'évoluer ici.

Crédit photo, Agência Espacial Europeia Légende image, Formation d'étoiles, sur une photo de 2017 de l'Agence spatiale européenne ; c'est d'un "nuage primitif" d'étoiles que proviennent certains des principaux éléments qui constituent la vie sur Terre.

C'est un processus qui s'étend sur quelque 13 milliards d'années qui a permis la richesse des éléments chimiques de la Terre.

C'est pourquoi les spécialistes de l'astronomie disent souvent que nous, les êtres vivants, sommes faits de "poussière d'étoiles".

Les étoiles, explique Schappo, "effectuent un processus de fusion nucléaire et elles continuent à rassembler ces petits éléments, qui deviennent des éléments plus lourds. Ces petites briques (éléments) qui sont fondamentales pour notre vie ici proviennent de l'intérieur des étoiles, qui ont explosé ou dilaté leurs couches externes et enrichi chimiquement l'environnement interstellaire. C'est cette matière qui finira par s'agglomérer et donner naissance à de nouvelles étoiles, à des planètes et à de nouveaux systèmes où la vie pourra éventuellement s'épanouir."

Construire des civilisations

Au-delà des bases fondamentales de la vie, c'est grâce aux cieux - et plus précisément à la capacité de nos ancêtres à observer le ciel - que nous avons pu construire des civilisations humaines, affirme M. Schappo.

Il fait spécifiquement référence aux saisons.

Les différentes saisons existent - et s'opposent dans les hémisphères nord et sud - en raison de l'inclinaison de la Terre par rapport au soleil lorsqu'elle tourne autour de ce dernier.

La Terre étant inclinée sur son axe, les rayons du soleil frappent différemment les différentes parties du monde en fonction de la période de l'année. Ainsi, l'énergie du soleil frappe plus intensément pendant les mois d'été et moins intensément pendant les mois d'hiver.

Bien avant d'acquérir ces connaissances scientifiques, nos ancêtres ont appris les phénomènes météorologiques en observant le ciel. Il existe des constellations d'étoiles qui n'apparaissent dans le ciel nocturne que pendant les mois d'été, tandis que d'autres sont visibles en hiver, a expliqué M. Schappo. Plusieurs civilisations ont également identifié les dates des solstices et des équinoxes (jours avec plus ou moins de lumière dans l'année), ce qui leur a permis d'identifier le changement des saisons.

Grâce à ces modèles astronomiques, il était possible d'anticiper les périodes de sécheresse ou de pluie, et de connaître les meilleurs moments pour planter et récolter.

"L'anticipation de ce phénomène a aidé à la transition d'un système nomade à un système sédentaire", dans lequel les sociétés ont pu se développer et prospérer, argumente le physicien. "Il est obligatoire de connaître cet environnement et ces modèles de la Terre."

Crédit photo, AFP Légende image, L'agriculture au néolithique ; c'est en identifiant les modèles astronomiques et les saisons que les hommes ont commencé à établir leurs civilisations.

Pour cette raison, il affirme que la compréhension de l'astronomie était une "question de survie".

Ces connaissances ont donné naissance au calendrier - le calendrier grégorien, qui est actuellement en vigueur, a été créé il y a 440 ans pour tenir compte du peu plus de 365 jours que met la Terre pour faire le tour du Soleil.

Agora que a humanidade está diante de mudanças nos padrões climáticos da Terra por conta do aquecimento global, Marcelo Schappo argumenta que o conhecimento astronômico também será fundamental - por conta de sua capacidade de analisar os padrões do Sol e a forma como a nossa atmosfera absorve sua energia.

De la navigation au GPS

En plus d'apprendre à nos ancêtres à comprendre les cycles climatiques, l'observation des cieux a été cruciale à un autre moment important de l'histoire humaine : la navigation.

"De nombreuses navigations et méthodes de navigation importantes dans l'histoire ont été guidées par les étoiles", explique M. Schappo.

L'une des étoiles de la constellation de la Croix du Sud, par exemple, "pointe presque vers le pôle sud céleste - c'est une bonne indication de l'emplacement du sud, et à partir de là, vous savez où sont les autres points cardinaux", explique le physicien.

Dans l'hémisphère nord, l'étoile polaire, dans la constellation d'Ursa Minor, est utilisée comme indication du nord.

Aujourd'hui, notre navigation par satellite repose également sur des connaissances astronomiques, tant pour l'envoi de satellites dans l'espace que pour l'utilisation de ces satellites pour définir, sur le GPS du téléphone portable, l'itinéraire que vous emprunterez de votre domicile à votre lieu de travail.

"Le système GPS fonctionne avec plusieurs satellites, placés en orbite autour de la Terre", explique M. Schappo.

"Lorsque je veux utiliser mon téléphone portable pour connaître ma position sur la planète, il échange des informations avec ces satellites - et le signal met du temps à partir du téléphone portable, à atteindre le satellite et à revenir. C'est avec cette différence de temps de signal qu'il échange avec au moins deux ou trois satellites qu'il calcule exactement où vous vous trouvez sur la planète en latitude, longitude et altitude. C'est donc un super outil pour la navigation aérienne et maritime et l'exploration terrestre."

Crédit photo, Agência Espacial Europeia Légende image, GPS, que usamos para navegação pessoal, também se apoia no conhecimento astronômico

Cycles biologiques

Nos cycles biologiques sont aussi évidemment liés au soleil : nous sommes plus somnolents pendant les périodes où nous ne sommes pas exposés à la lumière du soleil, et plus volontaires pendant la journée, par exemple.

Les plantes dépendent également de l'exposition au soleil pour réaliser la photosynthèse.

"Il y a des cycles dans les êtres vivants, et la biologie étudie comment l'individu change en fonction de la période de l'année ou du mois, ce qui peut avoir un rapport avec le changement d'éclairage, avec la variation entre le jour et la nuit", dit Schappo.

Toutefois, cette influence biologique liée aux variations de l'exposition au soleil ne peut être confondue avec l'influence comportementale habituellement attribuée aux étoiles, précise M. Schappo. "Cela n'a rien à voir avec (l'hypothèse selon laquelle) 'la Lune influence mon état émotionnel'. C'est là que l'on entre dans une zone pseudo-scientifique", dit-il.

C'est de ces mythes que nous allons parler maintenant.

Pas une science : l'astrologie

Quand on fait un thème astrologique, qu'on lit un horoscope, qu'on pense qu'on est agité à cause de la pleine lune, qu'il faut se faire couper les cheveux à telle lune, ou qu'un bébé naîtra au tournant de la lune, ce n'est pas fondé sur des preuves", explique le physicien.

"C'est-à-dire qu'il ne peut pas être corroboré. Nous croyons aux affirmations d'(Albert) Einstein sur la relativité car elles sont très bien corroborées. Quant aux cartes astrologiques, aux cheveux, à la naissance des bébés, ils ont été testés par des expériences scientifiques qui montrent que ces affirmations ne sont pas fondées. C'est ce que nous appelons la pseudo-science - c'est quelque chose qui parle des planètes, qui utilise des données astronomiques réelles, mais qui conduit à des conclusions non fondées. Ça ressemble à de la science mais ça n'en est pas."

Crédit photo, SPL Légende image, Bien qu'elle soit très populaire, l'astrologie n'a aucune base scientifique.

L'une des expériences qui a permis de tester scientifiquement l'astrologie a été décrite par l'astrophysicienne Sabrina Stierwalt dans le podcast Everyday Einstein.

Dans l'expérience, publiée dans la revue Nature, un test en double aveugle a été mené pour savoir si les cartes astrologiques pouvaient décrire avec précision notre personnalité. Le physicien Shawn Carlson a demandé à 30 astrologues d'examiner les cartes de naissance de 116 personnes qu'ils ne connaissaient pas personnellement.

Carlson a donné aux astrologues trois descriptions pour chacune des 116 personnes : une description correcte et deux descriptions erronées (ou plutôt, des descriptions qui décrivaient des personnes autres que ces personnes). Et il a demandé aux astrologues d'identifier laquelle de ces trois descriptions était la bonne, selon le thème de naissance.

Le résultat est que les astrologues de l'expérience ont fait une identification correcte dans un tiers des cas. "Si l'on vous donnait trois descriptions de personnalité, vous auriez (aussi) une chance sur trois de sélectionner la bonne", explique M. Stierwalt. Par conséquent, conclut-elle, les astrologues de l'étude n'ont pas fait mieux que s'ils avaient choisi les profils au hasard.

"L'astrologie est également incapable d'offrir un mécanisme expliquant son fonctionnement. Quel est le lien exact entre les étoiles au-dessus de votre tête lorsque vous êtes né et le fait de prendre ou non de grandes décisions pendant l'été ?" demande le scientifique.

De nombreux amateurs d'astrologie, en revanche, affirment que les descriptions de la personnalité liées au zodiaque ont un sens pour eux et trouvent réconfortant de suivre leur horoscope. Ce qu'il est important de souligner ici, c'est qu'elle ne repose sur aucune base scientifique.

Ce n'est pas de la science : l'influence de la Lune

Qu'en est-il de l'influence de la Lune sur nos vies - de notre comportement aux coupes de cheveux et aux naissances de bébés ? Un autre mythe, selon Marcelo Schappo.

Au début, soutenir que la Lune nous influence directement peut même sembler faisable. Après tout, la Lune influence directement les marées des océans de la Terre. Si notre corps est principalement composé d'eau, pourquoi ne serait-il pas également influencé par la Lune ?

Crédit photo, AFP Légende image, L'attraction gravitationnelle de la Lune affecte les marées car les océans forment une immense masse d'eau, ce qui n'est pas le cas du corps humain.

Pour le réfuter, il faut comprendre comment fonctionne la gravité.

Nous parlons d'une force qui interagit entre deux corps ayant une masse. Des corps. Mais la force de gravité est d'autant plus forte que la masse des corps est importante et que la distance qui les sépare est faible.

"En suivant ce raisonnement, une personne attire-t-elle une chaise dans une pièce vide ? Oui ! Mais la force d'attraction de cette paire est très faible, parce que les masses de la personne et de la chaise sont petites, donc elles ne génèrent pas d'effets pratiques significatifs", écrit Schappo.

Dans le cas de la Lune et des marées, l'influence gravitationnelle est importante car les océans forment une masse gigantesque sur notre planète.

Nos corps, en revanche, sont très petits en comparaison, et la Lune est trop éloignée de nous pour exercer un effet gravitationnel significatif, explique le physicien.