Mali nonuplés : en parfaite santé pour leur premier anniversaire - le père

il y a une heure

"Ils rampent tous maintenant. Certains sont assis et peuvent même marcher même s'ils s'accrochent à quelque chose", déclare Abdelkader Arby, un officier de l'armée malienne et papa des bébés.

"Ce n'est pas facile mais c'est génial. Même si c'est parfois fatiguant, quand on regarde tous les bébés en parfaite santé, de droite à gauche on est soulagé. On oublie tout", a-t-il déclaré à BBC Afrique.