Commerce électronique en Afrique : comment j'ai augmenté les revenus de mon entreprise grâce aux plateformes numériques

il y a 46 minutes

Le groupe de recherche indépendant Caribou Digital a découvert que les femmes au Kenya, au Nigéria et au Ghana bénéficient de la faible barrière à l'entrée et de la flexibilité de l'économie numérique - ce qui leur permet de gagner leur propre argent tout en conservant la garde des enfants.

Sharon Tarit

La pandémie de Covid avait forcé la fermeture de son magasin de vêtements pour bébés à Eldoret, dans l'ouest du Kenya, et la sous-location de propriétés via des plateformes en ligne comme Airbnb semblait être une mesure palliative pratique.

Mais Mme Tarit, 29 ans, fait désormais partie d'un nombre croissant de femmes africaines qui trouvent de nouvelles carrières en utilisant des plateformes comme Facebook, WhatsApp, Instagram et des applications de covoiturage comme Uber et Bolt.

Elle a lancé son entreprise avec une propriété il y a neuf mois et en possède maintenant sept - prenant des contrats de location à long terme et sous-louant sur Airbnb.

"Pendant Covid, beaucoup de mes amis ont perdu leur emploi et ont commencé à utiliser des plateformes numériques pour gagner de l'argent. Maintenant, ils vendent des produits d'épicerie en ligne et travaillent comme chauffeurs-livreurs", a déclaré Mme Tarit.

Josephine Adzogble

Elle vend des téléphones portables, des climatiseurs et des téléviseurs en faisant de la publicité et en publiant sur des groupes qu'elle a créés sur WhatsApp et Facebook, ainsi que sur des groupes existants tels que son groupe religieux.

"Cela paie mieux que l'enseignement. Je peux vendre un article et gagner plus d'un mois d'enseignement. Je suis mère. Je dois donner à mes enfants la meilleure éducation possible et ils me motivent à obtenir mon indépendance financière", a-t-elle déclaré.