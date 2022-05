Accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda : "le gouvernement britannique m'enverra-t-il dans une dictature ?"

il y a 17 minutes

Lorsque je me suis rendu à Calais pour le programme Focus on Africa de la BBC, je ne m'attendais pas à voir un casino.

En quête d'un meilleur avenir

Billet aller simple pour le Rwanda

Ifran me dit qu'il n'a pas parlé à sa famille depuis plus de deux mois.

Il baisse la tête, s'étouffe et commence à pleurer. Je vérifie qu'il va bien, et il hoche la tête.

"Mes frères et sœurs me manquent. Cela fait maintenant un an et demi que je suis sur la route, je ne sais pas ce qui leur est arrivé", l'interprète parvient à traduire les mots qu'Ifran avait prononcés auparavant.