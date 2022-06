Désertification : qu'est-ce que c'est et comment faire pour la réduire ?

Hamet Fall Diagne

BBC Afrique

il y a une heure

Crédit photo, Jorge Fernández

La désertification est définie par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) comme ''la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines..''

La dégradation des terres est à son tour définie comme étant la diminution ou la disparition de la productivité biologique ou économique des terres.

"Les pays les plus démunis sont toujours les plus vulnérables aux sécheresses", affirme Ibrahima Thiaw, Sous-Secrétaire général de l'ONU et Secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, lors de la cérémonie d'ouverture de la COP15 à Abidjan le mois dernier.

Lire aussi :

Selon les organisateurs de la quinzième Conférence des parties (COP15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, au niveau mondial 41% des terres sont menacées et pour l'Afrique, ce taux atteint environ 45%.

Sur le continent, la région du Sahel, le désert du Kalahari et la Corne de l'Afrique sont les zones avec la plus forte dynamique de désertification à cause de sécheresses fréquentes et de l'érosion des sols.

Ailleurs dans le monde, la Chine et l'Australie sont aussi touchées par ce phénomène.

Quelles sont les causes de la désertification ?

Elles relèvent de plusieurs facteurs liés aux variabilités climatiques extrêmes ou à l'activité humaine. Accentuée par le réchauffement climatique, conséquence des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine, les Hommes en sont indirectement responsables. On peut citer :

La croissance démographique : la population de certaines zones désertiques augmente. Dans les endroits où se développent l'exploitation minière et le tourisme, les gens sont attirés par les emplois. Une population accrue exerce une pression plus forte sur l'environnement pour des ressources telles que le bois et l'eau.

Le prélèvement de bois : dans les pays en développement, de nombreuses familles utilisent encore du bois pour cuisiner. L'augmentation de la population dans les zones désertiques entraîne un besoin accru de bois de chauffage. Lorsque la terre est déboisée, les racines des arbres ne maintiennent plus la cohésion du sol, qui est donc plus vulnérable à l'érosion.

Le surpâturage : l'augmentation de la population entraîne l'exploitation de zones désertiques plus vastes. Les moutons, les bovins et les chèvres surpâturent la végétation. Le sol est alors exposé à l'érosion.

L'érosion des sols: elle est aggravée par le surpâturage et la coupe du bois. La croissance démographique est la première cause d'érosion des sols. Cependant il y a aussi l'érosion hydrique car sous l'influence des pluies, l'eau coulant à la surface peut provoquer un déplacement des matériaux constituant le sol ;

L'acidité des sols : l'excès d'azote libéré dans les sols par l'utilisation d'engrais crée des sols acides qui nuisent à la croissance des plantes.

Le changement climatique : le climat mondial se réchauffe. Dans les régions désertiques, les conditions deviennent non seulement plus chaudes mais aussi plus sèches. En moyenne, il pleut moins aujourd'hui dans les régions désertiques qu'il y a 50 ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une photo d'illustration montre la désertification à Ouahigouya, au Burkina Faso.

Quelles sont les conséquences de la désertification ?

Elles débordent le cadre environnemental pour toucher le domaine socio-économique.

Parlant de la dégradation des terres, Ibrahima Thiaw souligne que ''nos études les plus récentes ont révélé qu'un habitant sur 2 dans le monde est affecté par la perte de la productivité des terres. Jusqu'à 40% de la superficie du globe connaît une forme de dégradation des milieux terrestres.''

''Les risques économiques sont sévères, jusqu'à la moitié du PIB mondial pourrait être affectée à long terme'', conclut-il.

Il cite aussi parmi les conséquences des pertes de terres fertiles l'amplification des migrations et l'augmentation de la pauvreté ainsi que les troubles sociaux et l'insécurité.

La dégradation des terres favorise aussi l'apparition de maladies et de famines.

Particulièrement touchée par la désertification agricole causée par l'absence de jachère dans le cycle des cultures , la population africaine migre fréquemment vers le sud à la recherche de terres fertiles.

Selon les Nations Unies, 50 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées dans les 10 prochaines années en raison de la désertification.

Sur le plan environnemental, la dégradation des terres émet du carbone, exacerbe le changement climatique et la perte de la biodiversité.

Cependant, ce processus de désertification dans le monde n'est pas irréversible selon Ibrahima Thiaw.

''La dégradation des terres n'est pas une fatalité. La réparation est possible. Chaque unité monétaire investie dans la restauration des terres peut générer jusqu'à 30 fois sa valeur. Au niveau mondial, jusqu'à 50 points du PIB pourraient être gagnés d'ici 2050.''

Crédit photo, Madalin Olariu

Amina J. Mohammed, Sous-secrétaire générale des Nations unies et présidente du Groupe des Nations unies pour le développement durable, estime que ''nous devons de toute urgence revoir notre système de production alimentaire qui est responsable de 80% de la déforestation et 70% des besoins en eau.''

Certaines actions pourraient contribuer à réduire la désertification :

Gestion de l'eau : par exemple des barrages peuvent aider à stocker l'eau pendant la saison des pluies. Cette eau pourra ensuite être utilisée pendant la saison sèche pour l'irrigation.

Promouvoir les énergies vertes (solaire, éolienne et biogaz) pour remplacer le bois-combustible ;

Planter plus d'arbres : les racines des arbres maintiennent le sol et aident à réduire l'érosion du sol par le vent et la pluie.

Améliorer la qualité du sol : on peut y parvenir en luttant contre contre la déforestation, le surpâturage. Il faut encourager la mise en jachère de terres et l'utilisation de fumier organique ou de compost pour la fertilisation des cultures.

L'utilisation de clôtures de sable, de ceintures d'abri, de boisés et de brise-vent peut aussi prévenir contre l'érosion des sols.