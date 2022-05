Attaque en RD Congo : des dizaines de morts dans l'attaque d'une mine d'or en Ituri

il y a une heure

Des dizaines de personnes ont été tuées dimanche après que des hommes armés ont attaqué une mine d'or à Djugu, dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Qui est l'auteur de ces attaques ?

"Le gouvernement précise que cet énième acte barbare et lâche des terroristes du Codeco sur des populations innocentes n'ébranlera en rien sa détermination à rétablir la paix", a déclaré le ministère .

"L'armée travaille jour et nuit pour éliminer complètement les groupes armés ici en Ituri", a déclaré le porte-parole de l'armée, cité par l'agence de presse Reuters.

Les images déplorables des victimes vues par la BBC montrent des femmes et des enfants parmi les personnes tuées et des traces de machettes à la tête et au cou.